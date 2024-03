¿Elon Musk financiará campaña de Donald Trump? Esto sabemos sobre su reciente reunión

Donald Trump y el multimillonario Elon Musk se reunieron el domingo 3 de marzo mientras el favorito a la presidencia republicana busca atraer donantes para financiar su operación política con problemas de liquidez, según personas familiarizadas con el asunto.

El New York Times informó anteriormente sobre la reunión. Musk formó parte de un grupo de posibles donantes que se reunieron con el expresidente, informó el periódico, y añadió que no está claro si el director ejecutivo de Tesla Inc. ha decidido contribuir a la campaña de Trump.

Elon Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El magnate actualmente es el tercer hombre más rico del mundo, pero no ha sido un donante político importante, especialmente considerando el tamaño de su fortuna, estimada en 192 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Musk ha donado menos de un millón de dólares desde 2009, según muestran los registros de la Comisión Federal Electoral.

Si Musk cambia su enfoque y decide respaldar financieramente a Trump, podría dar un impulso significativo a la campaña del expresidente.

El fondo de guerra de campaña de Trump es mucho menor que el de Biden, lo que coloca al expresidente en desventaja en una probable revancha electoral general entre los dos hombres. Hasta ahora, Trump ha tenido dificultades para atraer grandes donantes a su candidatura para 2024, y muchos de ellos se mantienen al margen o apoyan a Nikki Haley.

Comenzó febrero con 30.4 millones de dólares disponibles, en comparación con los 130 millones de dólares del presidente Biden, según documentos federales.

La operación de recaudación de fondos de Trump ha mostrado signos de debilidad: su campaña gastó más de lo que recaudó en enero y los comités de acción política aliados han gastado más de 50 millones de dólares en honorarios legales hasta ahora, y están en camino de quedarse sin dinero para financiar a sus abogados a mediados de año.

Elon Musk, insatisfecho con Joe Biden

En el pasado, Musk ha apoyado tanto a republicanos como a demócratas, y Tesla y Space Exploration Technologies Corp. han dependido de subsidios y contratos federales. Pero ha sido profundamente crítico con Biden durante todo su mandato.

La retórica del multimillonario sobre la inmigración se ha vuelto cada vez más belicosa y de tono similar a la de Trump. Musk dijo el martes que las políticas fronterizas de Biden equivalen a “traición”, acusando a la administración de “dar paso a un gran número de ilegales” para que voten ilegalmente por los demócratas en las elecciones. No hay evidencia de acusaciones de fraude electoral generalizado.

Los comentarios recuerdan las teorías de conspiración promovidas por los supremacistas blancos de que existe un complot para quitar el poder a los estadounidenses blancos.

Musk también acusó a Biden y su administración de ser “sesgados” contra Tesla, citando un evento de vehículos eléctricos en 2021 en la Casa Blanca que excluyó a su empresa. Dijo en noviembre que votó por Biden en 2020, pero que no se veía haciéndolo nuevamente este otoño.

El magnate de la tecnología participó en reuniones en la Casa Blanca en septiembre sobre inteligencia artificial, según los registros de visitantes, pero no se sentó con Biden.

Musk también ha criticado a Trump en el pasado. Renunció a dos consejos asesores de la Casa Blanca en 2017 por la decisión del entonces presidente de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París.

“El cambio climático es real”, tuiteó Musk en ese momento.