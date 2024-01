De paladar exquisito: Perro se come 4 mil dólares en efectivo de sus dueños en EU

Dejar sola a la mascota en casa puede llegar a ser peligroso, no falta que el travieso ‘perrucho’ o ‘michi’ se suban a la cama, destrocen algún florero, saquen la basura, se hagan dentro o, tal vez, desaparezcan 4 mil dólares en efectivo.

Y no, no es porque la mascota se haya inspirado en ‘La Casa de Papel’ y quiera ser un ladrón legendario, sino porque, como ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, la travesura de un perro le costó un susto de 4 mil dólares a sus dueños.

Cecil, un perro de raza Doodle, de siete años, de Pittsburgh, Pensilvania, que de acuerdo con sus dueños suele portarse bien confundió con un sabroso filete un fajo de billetes que sus dueños, los Law, habían tenido en el mostrador de la cocina a espera de ser guardados.

“Este perro, lo juro por Dios, nunca ha tocado nada en su vida. De repente Clayton me grita: ‘Cecil se está comiendo 4 mil dólares’. Pensé, no puede ser, casi me da un infarto”, relató Carrie Law al Pittsburgh City Paper.

El Washington Post señaló que el dinero había sido retirado de la cuenta de ahorros conjunta de la pareja el mismo día, pero Cecil los saboreó como si se tratara de un suntuoso platillo de un restaurante ‘Michelín’ para mascotas.

Hora de recuperar el dinero

Tras el susto por la travesura de Cecil, sus dueños contactaron al veterinario, quien les indicó que por el tamaño de la raza solo debía ser monitoreado y esperar que el cuerpo hiciera lo suyo.

Luego de recuperar algunos billetes que Cecil no masticó, los Law acudieron al banco, donde les informaron que este tipo de percances con las mascotas son más comunes de lo que se pudiera pensar, y que les podrían reponer los billetes en tanto fuera legible el número de serie.

‘Dinero de mier...’

Una vez que el sistema digestivo de Cecil permitió que el dinero saliera de su cuerpo, los dueños tuvieron que recuperar los billetes de las heces y lavarlos.

“Ahí estábamos en el fregadero de servicios públicos, lavando este dinero de mierda, gritando, sí, tenemos uno, olía muy mal. Nunca pensé que sería capaz de decir que he lavado dinero”, comentó Carrie bromeando una vez pasado el susto.

Los Law logaron pegar algunos billetes comidos por Cecil, y al hacer las cuentas, sólo perdieron 450 de los 4 mil dólares. Este caso se hizo viral luego de que los dueños compartieron en redes sociales un video explicando la travesura de su mascota.

Cecil no es el único ‘peludo’ que se ha comido una gran cantidad de dinero, de acuerdo con The Guardian, la revista Newsweek reportó que hace un año un labrador masticó casi 2 mil dólares en Florida.