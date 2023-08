Reino Unido llama a terminar guerra en Ucrania y desproteger a Rusia: ‘Que ningún país apoye a Putin’

El Secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, James Cleverly, instó a China a ayudar a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, mientras aprovechaba un viaje a Beijing para reparar los lazos del Reino Unido con la segunda economía más grande del mundo.

Cleverly dijo en una entrevista el miércoles en Beijing que pidió a los funcionarios chinos que cumplan con sus compromisos pasados de defender la integridad territorial de Ucrania. Estaba respondiendo a una pregunta sobre un informe de Bloomberg News del martes de que Putin había aceptado la invitación de China para visitar el país, en lo que sería el primer viaje al extranjero del líder ruso desde que fue acusado de crímenes de guerra.

“Mi visita aquí tiene que ver con la relación bilateral entre el Reino Unido y China”, dijo Cleverly. “He dicho que la brutal invasión rusa de Ucrania no puede ser justificada ni por Moscú ni por ningún otro lugar”.

Reino Unido está tratando de mejorar una relación que se ha visto tensa por cuestiones como la represión de China contra los activistas por la democracia en Hong Kong y varias crisis entre Washington y Beijing.

Relaciones entre Reino Unido y China

El deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China está brindando una oportunidad para Reino Unido, y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, también visitará esta semana.

Una mejora en la relación entre China y el Reino Unido les ofrecería a ambos cierto alivio mientras buscan impulsar sus lentas economías.

China fue el segundo socio comercial individual del Reino Unido el año pasado, después de Estados Unidos, con 132 mil 300 millones de dólares de comercio bidireccional.

Beijing quiere reforzar la confianza entre los inversores extranjeros que temen los cambios regulatorios, las tensiones con Occidente y la política opaca del Partido Comunista.

El viaje de Cleverly podría sentar las bases para la primera reunión individual entre el primer ministro Rishi Sunak y el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará en India el próximo mes.

El primer ministro británico sigue siendo el único líder del Grupo de los Siete que no ha tenido un cara a cara con Xi desde que China levantó las restricciones de Covid. Cuando se le preguntó si se reuniría con Xi, Sunak se negó a responder el miércoles.

China es “un país con valores fundamentalmente diferentes a los nuestros y debemos ser firmes a la hora de defender las cosas que nos importan, no solo nuestros valores, sino nuestros intereses”, dijo Sunak a los periodistas en Londres.

“Pero además de eso, como todos nuestros aliados, ya sea Estados Unidos, Canadá, Australia y otros, es sensato interactuar con la gente para que podamos encontrar un terreno común en los temas en los que podemos avanzar juntos”.

Hábilmente, se reunió este miércoles con su homólogo Wang Yi y el vicepresidente Han Zheng, según los medios estatales chinos.

La misteriosa destitución del anterior Ministro de Asuntos Exteriores de Beijing, Qin Gang, había retrasado los planes para la visita a Beijing.

La base para el desarrollo “saludable y estable” de la relación bilateral es a través de la cooperación económica y comercial, dijo la agencia de noticias estatal Xinhua en su lectura de la reunión de Cleverly con Han.

Han dijo que los dos países deben respetar los intereses fundamentales del otro y pidió a Gran Bretaña crear condiciones sólidas para los negocios.

Un breve informe de China Global Television Network sobre la reunión de Cleverly con Wang no dio más detalles.

La base para el desarrollo “saludable y estable” de la relación bilateral es a través de la cooperación económica y comercial, dijo la agencia de noticias estatal Xinhua en su lectura de la reunión de Cleverly con Han.

Citó a Han diciendo que los dos países deberían respetar los intereses fundamentales del otro y pidió a Reino Unido crear condiciones sólidas para los negocios.

La visita “es un buen paso en la dirección correcta” para las relaciones, dijo el miércoles Chris Torrens, vicepresidente de la Cámara de Comercio Británica en China, a Bloomberg TV. “Ojalá podamos cambiar ese enfoque del enfoque de esperar y ver que han tenido los inversores extranjeros en lo que va del año”.

Sunak está tratando de reparar los vínculos con Beijing sin molestar a los halcones de China en su gobernante Partido Conservador, que han abogado por una línea más dura contra el país.

Uno de ellos, el exlíder del partido Iain Duncan Smith, ha comparado repetidamente el enfoque del gobierno con el apaciguamiento de la Alemania nazi en la década de 1930.

Pero la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, Alicia Kearns, dijo que el compromiso con China era necesario.

“La elección no es entre ningún contacto y una confianza ingenua; hay un término medio”, dijo a Sky News el miércoles.

“Es más importante que James Cleverly esté en la sala en desacuerdo con ellos a gritos para que conozcan nuestra posición”.

El comité de Kearns emitió un informe antes de la visita de Cleverly pidiendo una respuesta más directa a la amenaza militar que plantea China a Taiwán y llamando a la isla gobernada democráticamente un “país independiente”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo a los periodistas en Beijing el miércoles que el informe va “contra los hechos” y que el Parlamento británico debería “respetar los intereses fundamentales de China y dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán”.

Mientras tanto, Cleverly dijo que el documento del comité no refleja la opinión del gobierno del Reino Unido.

“La posición del gobierno del Reino Unido se ha mantenido constante en el sentido de que no debería haber ningún cambio unilateral en el status quo, y que cualquier cambio debería realizarse mediante discusiones en ambos lados del Estrecho de Taiwán”, dijo.

Inteligentemente, expuso un enfoque matizado a Beijing en un discurso de abril en el que dijo que Occidente necesitaba que China abordara problemas importantes como el cambio climático y rechazó los llamados a “declarar algún tipo de nueva Guerra Fría”.

No ha habido reuniones cara a cara entre los principales líderes británicos y chinos desde que la ex primera ministra Theresa May visitó Beijing en 2018.

Una posible reunión entre Sunak y Xi en la reunión del Grupo de los 20 en noviembre fue cancelada abruptamente, mientras que la última la llamada pública entre los líderes de las naciones, fue con el entonces primer ministro Boris Johnson hace más de un año.

El martes, Cleverly se reunió con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., quien está tratando de lidiar con las tensiones de su propia nación con Beijing, principalmente por disputas fronterizas marítimas.

“No es tradicional que miremos a Europa... para buscar alianzas y asociaciones cuando se trata de seguridad y defensa, pero esa parece ser la evolución, la geopolítica en estos días”, dijo Marcos después de esas discusiones en Manila. “En mi opinión, es una evolución bienvenida”.