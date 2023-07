La extremista recomendación de Tucker Carlson a los republicanos: ‘EU debería bombardear México’

Durante la Cumbre de Liderazgo Familiar en Des Moines, Iowa, el expresentador de televisión, Tucker Carlson, sugirió que México era una amenaza más grande para Estados Unidos que Rusia, además de proponer “bombardear” el país a fin de terminar con el narcotráfico.

A lo largo del evento ocurrido el viernes 14 de julio, Tucker Carlson entrevistó a seis aspirantes a la candidatura presidencial del partido Republicano, incluyendo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, así como el de Arkansas, Asa Hutchinson, el exvicepresidente Mike Pence y el senador Tim Scott, algunas de las figuras más influyentes rumbo a 2024 debajo del expresidente Donald Trump.

El momento más tenso de la entrevista con Tim Scott fue cuando Carlson, quien ha hecho comentarios a favor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuestionó por qué Estados Unidos ve al Kremlin como amenaza y no a México:

“Todas las medidas son relativas. Rusia es mala, Putin es malo, lo entiendo... pero no conozco a nadie (estadounidense) que haya sido asesinado por Rusia y sí conozco a personas que han sido asesinadas por México”, dijo Carlson.

Añadió que, en su opinión, México es quien permite la llegada del Fentanilo a Estados Unidos, provocando la muerte de cientos de miles de estadounidenses en los últimos años, por lo que en la entrevista con Scott le cuestionó: ‘¿Por qué México es una amenaza menor que Rusia?’.

Scott dijo que el tema se tenía que atender, pero no desde una perspectiva de combate.

Tucker Carlson entrevistó posteriormente a Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, a quien le sugirió: “¿Por qué no bombardear a los cárteles mexicanos?”, es decir, a México, a lo que Hutchinson dijo que era problemático porque se trataba de “un acto de guerra” contra un país aliado.

Carlson tocó constantemente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, acusando al país gobernado por Volodymyr Zelenski de “cliente” de Estados Unidos; sin embargo, Mike Pence reconoció que el gobierno de Biden debía continuar con el apoyo militar e incluso apresurarlo, ya que era una forma de mantener la seguridad.

El presentador encaró a Pence y le preguntó: “¿te angustia que los ucranianos no tengan suficientes tanques estadounidenses?”. Esto provocó el disgusto del exvicepresidente, quien tras el evento dijo que le hubiera gustado que se abordaran temas de interés para los estadounidenses como “el progreso de la vida o problemas que afectan a la familia”, de acuerdo con el diario The New York Times.

Carlson fue despedido de Fox News en abril pasado, luego de que se descubriera que insultó a la gerencia del medio de comunicación, mismo que enfrenta problemas por difamación, ya que en repetidas ocasiones el presentador ha promovido conspiraciones como que las elecciones de 2020 en Estados Unidos fueron manipuladas a favor del actual presidente, Joe Biden.

Con información de Bloomberg y The New York Times.