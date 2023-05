Crisis migratoria en México: ¿Cuáles son las diferencias entre el Título 42 y 8?

Luego de que concluyera la vigencia del Título 42, la orden federal implementada durante el gobierno de Donald Trump para expulsar migrantes, se han dado a conocer medidas que entraron en vigor este viernes 12 de mayo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el Título 8, un conglomerado de leyes de inmigración para procesar y expulsar de forma expedita a migrantes y solicitantes de asilo que crucen la frontera de manera ilegal.

El Gobierno de Estados Unidos promulgó el miércoles 10 de mayo el Título 8, que califica como “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EU.

¿Qué es el Título 8?

Bajo el Título 8, una persona expulsada estará sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Las personas con órdenes finales de remoción serán removidas, señala el DHS.

Por ejemplo, si una persona consigue entrar a Estados Unidos de manera ilegal, será expulsada bajo el Título 8 en cuestión de días y no podrá volver a ingresar al país hasta 2028.

Esta nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y EU desde este jueves 11 de mayo.

A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en EU será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.

¿Qué es el título 42?

Estados Unidos ha realizado 2.7 millones de expulsiones de migrantes al amparo de una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual entró en vigor desde marzo de 2020 y niega el derecho consagrado en leyes estadounidenses e internacionales a solicitar asilo.

La aplicación del Título 42 fue puesta en marcha por el presidente Donald Trump, como una manera de evitar, ante la emergencia de salud por la pandemia, el ingreso a Estados Unidos de millones de solicitantes de asilo, algunos de los cuales eran aceptados por México si provenían de países como Guatemala, El Salvador y Honduras.

En un principio, las revisiones quedarán limitadas a los países hispanohablantes para los que Estados Unidos tiene vuelos frecuentes de deportación. No obstante, el Gobierno comenzó revisiones limitadas en Donna, Texas, en Rio Grande Valley, y posteriormente expandió el proceso a ciudades fronterizas como San Diego; Yuma, Arizona; y El Paso, Texas.

A diferencia del gobierno de Trump, todo indica que Biden no limitará a los migrantes a una sola llamada telefónica. Pero se desconoce cuántas llamadas telefónicas pueden facilitar las autoridades federales, en particular si no hay respuesta.

La orden permitió a las autoridades norteamericanas expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Se prohibía la entrada a personas que eran consideradas ‘potencialmente un riesgo para la salud’. Eran expulsados a su país de último tránsito, casi siempre México.

Con información de agencias.