A un lado, AMLO: Bukele presume ser el presidente con la mayor aprobación del mundo

Nayib Bukele -presidente de El Salvador desde junio de 2019- mantiene un nivel de popularidad que no ha bajado del 80%. (Bloomberg)

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele tienen algo en común: presumen constantemente ser de los mandatarios más populares de América Latina y el mundo.

AMLO lo hace en sus conferencias matutinas, mientras que Bukele a través de sus redes sociales y según sus datos, ambos se han mantenido en el top tres de los presidentes con mayor aprobación del planeta.

Sin embargo -durante los últimos meses- el joven mandatario salvadoreño ha compartido listas que lo colocan como el presidente mejor evaluado de todo el mundo, con porcentajes de aprobación mayores al 90 por ciento.

Dicho listado -que coloca a López Obrador en quinto lugar, con 57 por ciento de positivos- ocupa encuestas y estudios de renombre de todos los rincones del mundo, incluida la de El Financiero.

El secreto de Bukele: Bajan los homicidios, sube popularidad

Nayib Bukele presume estas cifras justo después de que la Asamblea Legislativa de El Salvador prolongara -por enésima vez- por 30 días el estado de excepción que promueve el presidente salvadoreño.

El estado excepción suspende varios derechos constitucionales y se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, que cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Esta ‘guerra contra las pandillas’ ha mandado a la cárcel a más de 67 mil presuntos delincuentes y reducido dramáticamente la tasa de homicidios en el país centroamericano.

La medida de Bukele ha sido popular en el país con el 88 por ciento de los salvadoreños diciendo que se sentían seguros a fines de 2022 debido al estado de emergencia, según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

La misma encuesta encontró que los encuestados dieron al desempeño de Bukele como presidente un puntaje promedio de 8.4 sobre 10.

Bukele: ¿Por qué tiene ‘tanta’ popularidad pese a ser acusado de dictador?

Bukele, que asumió el poder el 1 de junio de 2019 y mantiene un nivel de popularidad que no ha bajado del 80 por ciento, cuenta con apoyos para buscar la reelección. Según encuestas de opinión recientes, el 80 por ciento de la población considera que la delincuencia ha disminuido y el 95 por ciento está a favor de las medidas de seguridad.

Sin embargo, su mandato no siempre ha estado marcado por la aprobación de los salvadoreños. Hace un año, el 15 de septiembre del 2021, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra Bukele con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un ‘dictador´.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!”, eran algunos de los mensajes portados por los manifestantes.

El presidente de El Salvador criticó en un mensaje a la nación la protesta e indicó que “fueron a luchar contra una dictadura que no existe”. Meses después, señaló que “El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, periodistas y políticos que no fueron electos”.

Incluso, con intención de burla, el mandatario cambió su fotografía de Twitter y colocó la del personaje principal de la película estadounidense “El dictador”.