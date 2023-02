Ecuador convierte droga decomisada en concreto: ¿Sirve para construcciones?

Ecuador es el tercer país del mundo que más drogas ha incautado, con más de 400 toneladas en los últimos dos años, y como medida para destruirla, las autoridades han optado por convertir la cocaína en concreto (hormigón).

Edmundo Mera, subsecretario de control de Drogas del Ministerio de Interior del país gobernado por Guillermo Lasso, dijo que ante “las cantidades de droga que se han venido incautando, nosotros tuvimos que ser innovadores en procesos para destruirla (la cocaína)”, esto debido a la inseguridad que representa el hecho de que la droga esté encerrada en bodegas y a manos de la policía.

Los comentarios de Mera al noticiero DNews ocurren en una semana en la que se incautó más de una tonelada de cocaína con destino a Europa. El operativo en Guayaquil dejó como saldo a dos personas detenidas.

El funcionario reconoció que otras medidas para destruir la cocaína como es la quema de la misma son sumamente costosas, y que el proceso para transformarla en concreto, además de ser más económico, es más amigable con el medio ambiente.

¿Por qué es una buena opción usar la cocaína como concreto?

Edmundo Mera comenta que son tres los puntos esenciales por los que las autoridades decidieron eliminar la cocaína incautada a través de su transformación en hormigón.

El tema jurídico : La droga incautada pasa por análisis clínicos y es puesta a las órdenes de un juez, quien ordena su depósito en manos del Ministerio del Interior para que finalmente tenga una órden de destrucción.

: La droga incautada pasa por análisis clínicos y es puesta a las órdenes de un juez, quien ordena su depósito en manos del Ministerio del Interior para que finalmente tenga una órden de destrucción. La labor policial : Los miembros de la policía, en vez de estar en la calle haciendo labores de seguridad, deben quedarse a resguardar la droga o quemándola, por lo que buscan agilizar este proceso.

: Los miembros de la policía, en vez de estar en la calle haciendo labores de seguridad, deben quedarse a resguardar la droga o quemándola, por lo que buscan agilizar este proceso. El tema ambiental también influye, ya que este proceso es amigable con el medio ambiente.

Con este proceso, Mera señala que se garantiza que la droga no vuelva al mercado en ningún sentido.

¿Cuál es el proceso para que la droga termine como hormigón?

El funcionario ecuatoriano señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene una guía de prácticas en la que establece el trabajo de conversión de la droga en concreto en menor escala.

Este consiste en una mezcla de la droga después de un proceso de pulverización, que se pone en bidones de 55 galones almacenados o enterrados bajo condiciones medio ambientales. Sin embrgo, las autoridades de Ecuador han tenido que hacer el mismo proceso en mayor escala.

El gobierno de Ecuador ya destruyó 435 toneladas de droga, aunque no todas se pueden convertir en concreto.

¿La cocaína convertida en hormigón se puede usar para construcciones?

Mera dijo que el concreto generado por este procedimiento no se utiliza en ningún tipo de construcción, ya que su finalidad es la destrucción de la droga y que no pueda usarse.

La finalidad de producir este tipo de concreto, entonces, es para acelerar los procesos de destrucción de droga y volverlos más amables con el medio ambiente, ya que con la quema de los alcaloides había una productividad de 70 kilos por hora, mientras que con el proceso para encapsular en concreto la cocaína se logran dos toneladas por hora.

El funcionario no descarta la posibilidad de reformas para que el concreto hecho con droga se utiilice para construcciones; sin embargo, la ley no lo permite y es necesario que se analice el tema desde un punto científico, para garantizar que esta no vuelva a tener efecto.

Con información de EFE y DNews.