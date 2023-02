Crédito Apple a pagos ‘chiquitos’: ¿Cuánto dinero presta y cómo funciona su plataforma?

Con Apple entrando en el negocio de préstamos con un servicio de “compre ahora, pague después”, la compañía está estableciendo reglas sobre cómo aprobará las transacciones. Un factor clave: si ha sido un buen cliente en el pasado.

El servicio Apple Pay Later, anunciado el año pasado pero aún en fase de prueba, evaluará a los prestatarios en función de su historial de gastos e incluso de los dispositivos de la empresa que poseen. El programa, que permite a los compradores realizar compras y luego pagar en cuotas, también analizará si los clientes han solicitado una tarjeta de crédito Apple Card y las otras tarjetas que han vinculado a sus cuentas de Apple Pay.

La oferta es parte de un impulso más amplio hacia los servicios financieros, que se ve como una gran oportunidad de crecimiento para el gigante tecnológico, pero también como una potencial trampa. El servicio Pay Later ya se está retrasando: originalmente se esperaba el año pasado. La compañía también está trabajando en una infraestructura local para productos financieros que ayudará a disminuir su dependencia de los socios bancarios.

¿Cómo funcionan los créditos de Apple?

Los criterios de préstamo se revelaron como parte de una prueba del servicio con los empleados de Apple, quienes ahora pueden usar la opción para sus propias compras personales. Las evaluaciones determinan si la empresa está dispuesta a prestar dinero a los solicitantes y qué cantidad aprobará. Muchos evaluadores están viendo aprobaciones de préstamos por mil dólares o menos.

Las ofertas de préstamo de Apple Pay Later vencen después de 30 días y las solicitudes a veces requerirán una copia de una tarjeta de identificación del gobierno, un número de seguro social completo y verificación de dos pasos en una cuenta de Apple, según las notas en la versión de prueba del servicio. El estado del préstamo con Apple Pay Later no afectará el acceso a otros servicios de la compañía.

Una portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a comentar. Bloomberg informó originalmente sobre la estrategia crediticia de la compañía en marzo pasado.

Apple cuenta con nuevos servicios para ayudar a mantener el crecimiento, especialmente después de una desaceleración reciente. La compañía registró ventas navideñas decepcionantes a principios de este mes, pero dio una perspectiva tranquilizadora a los inversores. Y las acciones han ganado un 18 por ciento este año.

El nuevo servicio permitirá a Apple aprovechar su gran cantidad de datos sobre los clientes, incluidos sus gastos en los puntos de venta minorista de la empresa, las transacciones de la App Store y servicios como los pagos entre pares de Apple Cash. Apple Pay, un servicio de pago móvil lanzado en 2014, y Apple Card, que debutó en 2019, le han dado a la compañía una conexión aún más cercana con la vida financiera de los consumidores.

El sistema Pay Later está integrado en la aplicación Wallet del iPhone y permite a los usuarios realizar una compra de Apple Pay en cuatro cuotas durante las siguientes seis semanas. Cuando los clientes se registran, se les pide que den una cantidad que les gustaría pedir prestada y luego el sistema regresa con un total aprobado, similar a la función Spending Power para las tarjetas American Express.

El servicio marca la primera vez que la empresa utiliza una plataforma de pago interna y realiza préstamos por sí misma. Apple creó un negocio llamado Apple Financing LLC que manejará solicitudes, préstamos y aprobaciones de crédito. Aún así, el socio de Apple Card, Goldman Sachs Group, es el banco emisor y el proveedor de la red de pago es MasterCard.

La documentación de Apple Pay Later muestra que los historiales de transacciones se almacenan con su subsidiaria financiera, Goldman Sachs y MasterCard, pero no con la propia Apple, por razones de privacidad.

La compañía se está preparando para lanzar Apple Pay Later en las próximas semanas después de lanzar la prueba a miles de empleados minoristas a principios de este mes. Antes de la expansión al personal minorista, Apple había estado probando el programa con empleados corporativos durante varias semanas.