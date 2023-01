Tirso Martínez: ¿Por qué juez Brian Cogan eliminó su testimonio del juicio a García Luna?

La defensa de Genaro García Luna, encabezada por César de Castro, se anotó una ‘victoria’ en el juicio que se lleva en Estados Unidos con la eliminación del testimonio de uno de los narcotraficantes citado como testigo.

El martes, Tirso Martínez, conocido como ‘El Futbolista’, se identificó como una de las piezas en el entramado mediante el cual el Cártel de Sinaloa movía cocaína de México hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el testigo, el envío se hacía desde la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Sin embargo, hubo un pequeño ‘problema’ con su testimonio: en ningún momento mencionó a García Luna.

Tenía programado presentarse otra vez en la Corte de Nueva York para continuar con su testimonio. Según la Fiscalía, Martínez iba a mencionar cómo ‘Jorge’ y ‘Anselmo’, supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, ofrecieron a ‘El Futbolista’ ponerlo en contacto con García Luna para proteger sus cargamentos de droga.

Martínez también iba a hablar sobre cómo estos dos elementos le aseguraron que la Policía mexicana estaba completamente comprada, lo que incluía a García Luna.

Sin embargo, una decisión del juez Brian Cogan cambió los planes.

¿Por qué se eliminó su testimonio?

Cogan consideró que lo dicho por el narco fue una “pérdida de tiempo” y basado en rumores, por lo que pidió eliminar su testimonio.

El juez enfatizó que la Corte no podía permitir que el jurado escuchara “rumores de culpabilidad” sobre el acusado, esto al enfatizar que no se sabe si ‘Jorge’ y ‘Anselmo’ son las verdaderas identidades de las personas que contactaron a ex jefe policiaco.

En la decisión también pudo haber influido el argumento de la defensa de que lo dicho por el capo no correspondía al periodo de tiempo en el cual García Luna supuestamente colaboró con el crimen organizado. Martínez habló sobre hechos que pudieron haber ocurrido en la década de los noventa o entre 200o y 2001 cuando los supuestos delitos cometidos por el exsecretario de Seguridad ocurrieron entre 2001 y 2012.

