Genaro García Luna llega a juicio este 17 de enero: Esto sabemos del caso

El esperado juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, arranca este martes 17 de enero, en Nueva York, casi más de tres años después de que fuera detenido por las autoridades estadounidenses.

El proceso comienza con la selección del jurado, con entrevistas a decenas de posibles candidatos a integrarlo tras una criba inicial llevada a cabo en los últimos días. Una vez formado el jurado, darán comienzo los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa de García Luna, que de ser hallado culpable se enfrenta a una condena mínima de diez años de cárcel y a una máxima de cadena perpetua.

A diferencia de muchos otros acusados en procesos de este tipo, García Luna acudirá al juicio vestido de civil, de traje y corbata, y no con el uniforme de preso que es habitual, según autorizó recientemente el juez en respuesta a una solicitud de la defensa.

¿De qué se acusa a Genaro García Luna?

El que fuera máximo responsable de la Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

Aunque desde hacía años flotaban acusaciones sobre una supuesta colaboración del exministro mexicano con el grupo narcotraficante, en el juicio contra “el Chapo” García Luna fue involucrado directamente por uno de los testigos clave, Jesús “el Rey” Zambada.”El Rey”, un exalto cargo del Cartel preso en Estados Unidos, aseguró haber pagado sobornos millonarios a García Luna, tanto cuando era secretario de Seguridad Pública como previamente, cuando dirigía la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

La Fiscalía estadounidense asegura que “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cartel de Sinaloa” a cambio de “sobornos multimillonarios” y ha adelantado que cuenta con abundantes pruebas.

García Luna fue detenido el pasado 10 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas,

El antiguo líder de la organización, Joaquín “el Chapo” Guzmán, fue juzgado y condenado en 2019 a cadena perpetua en el mismo tribunal del distrito neoyorquino de Brooklyn, que se encarga del caso de García Luna

Está por ver, mientras, si el exsecretario involucra durante el juicio a otros altos cargos o si también pueden hacerlo algunos de los testigos que declaren a lo largo del proceso.

La Fiscalía ha dicho que tiene previsto llamar a declarar a “numerosos testigos”, aunque sus identidades no se han dado a conocer.

El pasado noviembre, el juez que dirige el caso, Brian Cogan, autorizó a la Fiscalía a informar a la defensa de los nombres de los testigos en el último momento, sólo con tres días de antelación en el caso de los considerados no sensibles y un día en el caso de los sensibles.

¿Qué ha dicho AMLO sobre el caso?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en distintas ocasiones que es necesario darle seguimiento al caso del exsecretario de seguridad. Incluso, en junio pasado, criticó la duración del juicio.

Este lunes, el presidente señaló que era importante que el caso de García Luna se hiciera público para que el pueblo se de cuenta de cuántos involucrados hay.

“¿Y por qué es importante que lo sepa todo el pueblo? Para que no se repita, para que las élites no se sientan intocables, para que no impere la corrupción, la impunidad en el país, pero como están todos involucrados, es una red que tenían de complicidades, de componendas, tienen que quedarse callados. No se toca el tema de García Luna, ah, pero el de la ministra Yasmín sí, ese sí”, comentó AMLO, durante su conferencia matutina.

