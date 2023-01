Crematorios en China se saturan por COVID-19... Familias esperan semanas por un lugar para sus seres queridos

Durante cinco días, el cadáver de una anciana china permaneció en descomposición en su casa en Shanghai, que compartía con su familia antes de que finalmente llegara un coche fúnebre para llevarse sus restos.

“Tenemos suerte de que sea el frío invierno”, dijo un pariente la semana pasada en la funeraria Longhua de Shanghai, relatando la terrible experiencia mientras la familia esperaba su turno para despedirse junto con aproximadamente otros 300 dolientes enmascarados, muchos de los cuales pidieron no ser identificados discutiendo temas delicados. Si bien la mujer octogenaria no murió de COVID-19, la explosión de casos en toda China está abrumando los crematorios, lo que dificulta que alguien encuentre un espacio abierto.

Los avisos públicos en Longhua durante el fin de semana explicaron que el crematorio había recibido más de 500 cadáveres ese día, aproximadamente cinco veces más de lo que normalmente maneja, según un asistente al funeral. Después de horas de espera, a cada familia se le dio de cinco a 10 minutos para llorar en una ceremonia sin lujos, luchando por el espacio en una habitación estrecha con cuerpos tendidos en camillas, cerrados en bolsas amarillas para cadáveres.

El ritmo acelerado de los negocios -las familias entraron y salieron en una línea de ensamblaje de facto- robó a los afligidos la dignidad que normalmente se exhibe en los funerales en China. Aparte de los dolientes y el personal, un vendedor solitario de flores merodeaba vendiendo pequeños ramos de flores por 50 yuanes.

“Todo el sistema está paralizado en este momento”, dijo un empleado que contestó el teléfono en el crematorio de Shanghai la semana pasada, el único número que ha enumerado. “Las cosas aquí están más ocupadas de lo que nadie puede manejar”.

Escenas similares se están reproduciendo en funerarias de toda China, donde un flujo aparentemente interminable de familias afligidas y trabajadores agotados cuentan la historia real del costo de COVID en la segunda economía más grande del mundo.

La administración del presidente Xi Jinping ha reconocido oficialmente solo alrededor de una docena de muertes por COVID desde que abandonó los estrictos controles pandémicos a principios de diciembre, lo que llevó a los gobiernos de todo el mundo a imponer restricciones a los viajeros chinos.

Si bien nadie sabe el verdadero alcance de las muertes, está claro que las funerarias en las principales ciudades ya están al máximo de su capacidad, y algunos expertos advierten que lo peor está por venir.

Airfinity, una firma de investigación con sede en Londres que se centra en el análisis predictivo de la salud estimó que China podría contabilizar hasta 25 mil muertes por día a causa de COVID en enero, cuando se espera que ocurra un repunte en los viajes durante las festividades del Año Nuevo Lunar.

En un discurso de Año Nuevo, Xi reconoció que la pandemia “no ha sido un viaje fácil para nadie”. Advirtió sobre los tiempos difíciles que se avecinan y asintió con la cabeza ante el descontento social, diciendo que era “natural” que los mil 400 millones de habitantes de China tuvieran diferentes preocupaciones y puntos de vista sobre algunos temas. “Lo que importa es que construyamos consenso a través de la comunicación y la consulta”, dijo Xi.

La dificultad para dar descanso a los seres queridos amenaza con exacerbar aún más las tensiones sociales. Las entrevistas con trabajadores de funerarias en Beijing y Shanghai, donde los hornos están operando durante la noche, mostraron que la espera por un lugar para cremar a un ser querido ahora se extiende hasta mediados de enero.

En la funeraria Longhua de Shanghai, algunas familias llegaron el mes pasado tan temprano como a las 3 a.m. para uno de los 200 números de cola que se entregaron al mediodía. Asediado por las solicitudes, Longhua anunció un sistema de reservas en línea el 27 de diciembre, lo que permite a las familias esperar una llamada telefónica y evitar largas filas.

“Pero no hay garantía de cuándo puede suceder”, dijo un empleado. “No podemos darle a la gente una fecha para la cremación en este momento. Solo tienes que unirte a la cola primero”.

Chinos intentan cremar a sus familiares ellos mismos

En Beijing, donde el gobierno dijo la semana pasada que el brote de COVID ha alcanzado su punto máximo, la policía rechazó a las personas de las funerarias en los distritos norteños de Miyun y Huairou. La Oficina de Asuntos Civiles en el distrito suroriental de Tongzhou dijo a los medios chinos el 22 de diciembre que su funeraria principal quemaba entre 140 y 150 cuerpos diarios, frente a los 40 por día en el pasado.

La situación se ha vuelto tan sombría que algunas personas han tratado de tomar las cosas en sus propias manos.

“He intentado múltiples caminos para cremar a mi padre, pero ninguno ha funcionado”, dijo un mensaje de WeChat del 28 de diciembre de una residente de Shanghai al chat grupal de su vecindario, según capturas de pantalla ampliamente compartidas en las redes sociales. “La línea directa de servicios funerarios me dijo que todos los espacios de cremación están llenos hasta después del año nuevo. Dado que la legislación nacional no permite que los pacientes que mueren de enfermedades infecciosas sean almacenados en casa, encontraré un parche vacío en nuestro vecindario para cremar a mi padre. Si tiene problemas con esto, llame a la policía”.

Los funcionarios locales finalmente intervinieron para acelerar el caso después de las fervientes protestas del vecindario, según capturas de pantalla de mensajes posteriores en el chat grupal. Bloomberg no ha podido verificar de forma independiente el episodio.

Incluso los ricos están pasando por un momento difícil. Mao Daqing, una figura muy conocida en los círculos inmobiliarios y tecnológicos de China y fundador del proveedor de espacios de oficinas Ucommune International Ltd, habló de la lucha por encontrar un lugar de cremación después del repentino fallecimiento de un anciano miembro de la familia.

“La gran dificultad de la cremación y el entierro superó por completo mi imaginación”, escribió el 21 de diciembre en su cuenta pública de WeChat. Más tarde, en su línea de tiempo individual, publicó nuevamente: “Justo esta mañana, seis personas se acercaron a mí para ayudarlos a encontrar la cremación, otras tres requerían urgentemente Pfizer y tres más necesitaban urgentemente camas de UCI. Ese es el verdadero status quo de Beijing”.

El suegro del destacado economista y profesor de la Universidad de Tsinghua, Hu Angang, quien falleció el 21 de diciembre de neumonía inducida por COVID, esperó horas a que una ambulancia lo llevara al hospital, según la cuenta de un amigo cercano publicada en la plataforma de redes sociales Weibo de China. Luego luchó para asegurar un lugar en la prestigiosa funeraria Babaoshan, donde los principales líderes del Partido Comunista, incluido el ex presidente Jiang Zemin, han sido incinerados.

“Babaoshan de Beijing tiene entre 200 y 300 cuerpos esperando ser quemados cada día, y no hay forma de unirse a la cola hoy; no hay coche fúnebre; no hay ceremonia de despedida; El único deseo de sus hijos es que pueda ser cremado solo”, dijo el Post. “La familia está desconsolada”. Hu no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Toda una economía gris ha surgido para atender a aquellos que están desesperados por enterrar a sus seres queridos. Todo es una oportunidad para obtener ganancias: los revendedores venden números de cola para saltarse las colas para la cremación, alquilar coches fúnebres y ofrecer paquetes todo en uno a precios exorbitantes. Algunos pregonan sus conexiones con los trabajadores de varios crematorios y hospitales.

“Los cuerpos se desbordan por todas partes”

Cuando Bloomberg News llamó a uno de esos proveedores llamado De Shun Xiang en Beijing, un empleado dijo que la cremación se puede organizar en tres días a un costo de 68 mil yuanes, con un servicio el mismo día de 88 mil yuanes. Normalmente costaría alrededor de unos pocos miles de yuanes.

“Los cuerpos están desbordados por todas partes”, dijo el empleado, que pidió no ser identificado. “Tendrás que esperar un mes si no”.

Mientras que las funerarias advierten contra la confianza en los servicios de corretaje, algunos intermediarios están utilizando formas creativas para llegar a las familias angustiadas. En Douyin, la versión china de TikTok, los videos con imágenes coloridas y música conmovedora anuncian coches fúnebres Mercedes-Benz, ropa funeraria elaborada y ranuras de cremación Babaoshan.

“No podíamos permitirnos vivir encerrados”, escribió una persona en Weibo, compartiendo una opinión comúnmente expresada en la plataforma de redes sociales en las últimas semanas. “Y ahora no podemos darnos el lujo de morir”.