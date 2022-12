Caso Harvey Weinstein: Ellas son las mujeres citadas para declarar en el juicio

La fiscalía de Los Ángeles llamó al estrado a 44 testigos para armar sus argumentos contra el exproductor Harvey Weinstein, pero la decisión del jurado en el juicio dependerá en gran medida de los testimonios de cuatro mujeres que lo acusan de violarlas o agredirlas sexualmente y son conocidas simplemente en tribunales como “Jane Doe”.

Otras cuatro mujeres testificaron como parte del intento de la fiscalía de demostrar un patrón de conducta del exempresario cinematográfico, que se ha declarado inocente. The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que hayan hecho sus denuncias públicamente o que hayan accedido, por medio de sus abogados, a ser identificadas, como ha ocurrido con las mujeres identificadas aquí total o parcialmente.

¿Quiénes son las ocho mujeres que acusan a Harvey Weinstein?

Las Jane Does

Jane Doe 1 : Es una actriz nacida en Rusia y basada en Italia que fue la primera testigo del juicio. Testificó que cuando ella fue a un festival de cine en Los Ángeles en febrero 2013, Weinstein fue a su habitación de hotel sin ser invitado y la violó . Ella dice que el ataque la dejó mentalmente traumatizada y le provocó dependencia al alcohol.

Las otras denunciantes