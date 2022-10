Encuestas ‘le pegan’ a Biden: 46% de estadounidenses tienen desánimo por situación económica

Más adultos estadounidenses se sienten ahora vulnerables financieramente en medio de una alta tasa de inflación, lo que significa un riesgo político para el presidente Joe Biden y los demócratas en momentos en que falta menos de un mes para las elecciones legislativas.

Un 46 por ciento dice ahora que su situación financiera personal es mala, comparado con 37 por ciento en marzo, según el sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ese es un descenso notable en un momento particularmente inoportuno para Biden, dado que el porcentaje de ciudadanos que se sentían bien sobre sus finanzas se había mantenido estable durante los años recientes, incluso durante la pandemia.

Y si bien una mayoría de estadounidenses ve los crecientes precios como algo fuera del control de Biden, en general siguen desaprobando su manejo de la economía.

El 54 por ciento de los encuestados en el sondeo más reciente dijeron que sus finanzas son buenas. Esa cifra era de por lo menos 62 por ciento durante la recesión mundial causada por la pandemia en 2020, e incluso a fines de 2021 e inicios de 2022 cuando empezaron a subir los precios, pero la inflación está despertando temores de una contracción económica en Estados Unidos y el resto del mundo y, a pesar del crecimiento del empleo, más consumidores están sintiendo los efectos.

En general, las opiniones sobre Biden y sobre el rumbo de Estados Unidos se mantuvieron estables en octubre tras mejorar un poco en septiembre.

43 por ciento de los encuestados aprueba la manera en que Biden está haciendo su trabajo.

Una cuarta parte de la población dice que el país va en la dirección correcta.

La tasa de aprobación de Biden había caído a 36 por ciento en una encuesta de AP-NORC en julio y el porcentaje de personas que opinaban que el país iba por el rumbo correcto llegó a caer a 14 por ciento en junio.

El descenso entre quienes opinan que su situación financiera es buena fue particularmente aguda entre los que ganan menos de 50 mil dólares al año, de los cuales apenas el 33 por ciento considera buenas sus finanzas personales comparado con la mitad de la población en marzo.

El 61 por ciento de los que ganan entre 50 mil y 100 mil dólares al año consideran buenas sus finanzas personales, así como el 75 por ciento de los que ganan más de eso, descensos leves si se comparan con sondeos anteriores.

En el sondeo más reciente, el 23 por ciento calificó la economía nacional de buena. Esa es una cifra similar a la de junio, pero levemente menor a la de septiembre, cuando iban mejorando las opiniones sobre la economía.

La disminución con respecto a septiembre se dio mayormente entre los demócratas, de 46 por ciento a 35 por ciento. En septiembre, los demócratas parecían más optimistas sobre la economía comparado con antes en el verano.

Las opiniones sobre el manejo que Biden le ha dado a la economía siguen siendo malas. Apenas el 36 por ciento aprueba y el 63 por ciento desaprueba, pero los estadounidenses no culpan totalmente a Biden por el alza de la tasa de la inflación: El 55 por ciento dice que los altos precios se deben mayormente a factores fuera del control del presidente, mientras que el 44 por ciento sí los atribuyen a las políticas de Biden.

Hay puntos positivos para Biden en la encuesta: El 55 por ciento aprueba su manejo de la pandemia de COVID y el 63 por ciento aprueba su manejo de la ayuda federal a Florida tras el impacto del huracán Ian hace dos semanas, pero —por otro lado— apenas el 39 por ciento aprueba del manejo de Biden del tema de la inmigración.