A ‘echar pasión’ por el fin del mundo: Ucranianos organizan orgía por temor a un ataque nuclear

Ante la amenaza de Vladimir Putin de realizar ataques con armas nucleares a Ucrania, miles de ciudadanos organizan a las afueras de Kiev una “orgía del fin del mundo”, con la que recibirán los embates radiactivos de Rusia.

Según reportó The New York Post y Vice News, alrededor de 15 mil ucranianos contemplan ‘echar pasión’ una vez que el mandatario ruso apriete el botón rojo. Para esto se congregaron en un grupo de Telegram llamado Orgy on Shchekavystsa: Official.

A través del chat las personas definieron cómo se organizarán para ‘darse caricias’ en la colina Shchekavystsa, a las afueras de Kiev.

¿Cómo se organizará la ‘Orgía del fin del mundo’ en Ucrania?

Según informaron los diarios estadounidenses, la “Orgia del fin del mundo” puede congregar a miles de personas, mismas que deben aclarar a qué están dispuestas y a qué no dentro del evento, ya que parece complicado organizar a 15 mil gentes en la fiesta sexual.

Cuando comiencen los ataques nucleares y se abra la posibilidad de la mega orgía, las personas deberán rayarse sus manos para definir a qué están dispuestas.

Si están dispuestas a tener sexo anal deberán dibujar tres rayas en su mano, y si son aficionados de la variedad de actividades orales deberán hacer cuatro rayas.

De acuerdo con Vice, los sitios de arrendamiento cerca de la colina de Shchekavystsa, desde donde se podría ver la orgía, están agotados.

Una orgía, la respuesta optimista de la juventud ucraniana ante el tenso clima de la guerra

Mientras el mundo ve cada vez más cerca una posible guerra nuclear e incluso comienzan las instrucciones para consumir tabletas de yoduro contra la radiación, los jóvenes de Ucrania consideran que temas como la “Orgía del fin del mundo” son muestras de optimismo, y sirven para transformar el miedo.

Radio Free Europe entrevistó a algunos jóvenes acerca del tema de la ‘Orgía del fin del mundo’, y sus testimonios fueron los siguientes:

“Es lo opuesto a la desesperación. Incluso en el peor de los casos, la gente buscará algo bueno. Ese es el megaoptimismo de los ucranianos”, dijo una mujer.

“Es un intento de mostrar que cuanto más intenten asustarnos, más lo transformaremos en otra cosa”, dijo un joven entrevistado.

El grupo de Telegram sobre la orgía fue creado a finales de septiembre, lo que motivó a la creación de otros chats que hacen alusión al posible levantamiento de ataques nucleares de Rusia y actividades que congreguen a los ucranianos mientras ‘se acaba’ el mundo.

Con información de The New York Post, Vice News y Radio Free Europe.