¿Sin ganas de ‘echar pasión’? COVID largo puede afectar al apetito sexual, revela estudio

Los síntomas prolongados de COVID que se notifican con frecuencia, como la fatiga y la dificultad para respirar, tienen un efecto significativo en las actividades diarias, la calidad de vida y la capacidad de trabajo de las personas.

Pero los síntomas prolongados de COVID son mucho más amplios que esto. En un nuevo estudio publicado en la revista Nature Medicine, identificamos 62 síntomas asociados con el COVID prolongado. También exploramos algunos de los factores relacionados con un mayor riesgo de desarrollar una COVID prolongada.

Gran parte del trabajo inicial llevado a cabo para comprender la COVID a largo plazo se ha realizado entre personas hospitalizadas, pero la mayoría de las personas infectadas han sido tratadas en atención primaria. Por lo tanto, sabemos relativamente poco sobre la COVID prolongada en personas con infecciones iniciales típicamente más leves.

En nuestro estudio, analizamos los registros electrónicos de atención primaria de más de 450 mil personas en Inglaterra con un diagnóstico confirmado de COVID y 1.9 millones de personas sin antecedentes del virus, desde enero de 2020 hasta abril de 2021.

Coincidimos mucho con ambos grupos en términos de sus características demográficas, sociales y clínicas. Luego evaluamos las diferencias relativas en la notificación de 115 síntomas a los médicos de cabecera. Para aquellos que tenían COVID, medimos esto al menos 12 semanas después de que se infectaron.

Descubrimos que las personas que habían sido diagnosticadas con COVID tenían significativamente más probabilidades de informar 62 síntomas, de los cuales solo 20 están incluidos en la definición de caso clínico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para COVID prolongado.

Algunos de estos síntomas eran esperados, como pérdida del sentido del olfato, dificultad para respirar y fatiga. Pero algunos de los síntomas que encontramos fuertemente asociados con COVID más allá de las 12 semanas fueron sorprendentes y menos conocidos, como la pérdida de cabello y la reducción del apetito sexual. Otros síntomas incluyeron dolor de pecho, fiebre, incontinencia intestinal, disfunción eréctil e hinchazón de las extremidades.

Estas diferencias en los síntomas informados entre los grupos infectados y no infectados se mantuvieron incluso después de tener en cuenta la edad, el sexo, el grupo étnico, el nivel socioeconómico, el índice de masa corporal, el tabaquismo, la presencia de más de 80 afecciones médicas y la notificación anterior del mismo síntoma.

También encontramos que la edad más joven, el sexo femenino, la pertenencia a ciertos grupos étnicos minoritarios, el nivel socioeconómico más bajo, el tabaquismo, la obesidad y una amplia gama de condiciones de salud se asociaron con un mayor riesgo de informar síntomas persistentes más de 12 semanas después de la infección por COVID.

COVID largo significa varias afecciones, no solo una

Dada la amplitud y diversidad de los síntomas de COVID prolongados informados en las encuestas, es poco probable que el COVID prolongado represente una sola afección, sino más bien un grupo de afecciones distintas que ocurren como consecuencia de la infección por el virus.

Explorar cuánto tiempo los síntomas de COVID son diferentes en diferentes grupos podría ayudar a los científicos a comprender los diferentes procesos de enfermedad en el cuerpo que causan COVID prolongado.

Nuestro análisis sugiere que la COVID prolongada se puede caracterizar en tres grupos distintos según los grupos de síntomas informados. El grupo más grande, que consta de aproximadamente el 80 por ciento de las personas con COVID prolongado en nuestro estudio, enfrentó un amplio espectro de síntomas, que iban desde fatiga hasta dolor de cabeza y dolor.

El segundo grupo más grande, que representa el 15 por ciento, presentaba predominantemente síntomas cognitivos y de salud mental, como depresión, ansiedad, confusión mental e insomnio. El tercer y más pequeño grupo, que captaba el 5 por ciento restante, presentaba principalmente síntomas respiratorios como dificultad para respirar, tos y sibilancias.

¿Hacia dónde desde aquí?

Solo pudimos evaluar los síntomas informados durante las consultas con el médico de cabecera. Por supuesto, no todos informarán los síntomas a un médico, por lo que nuestro estudio se limitó a comparar las diferencias en los síntomas informados entre personas con y sin antecedentes de COVID confirmado. También es posible que algunos pacientes en el grupo de comparación tuvieran COVID, pero no se hicieron la prueba o no notificaron a su médico de cabecera.

No obstante, nuestra investigación valida lo que las personas con COVID prolongado han estado diciendo durante la pandemia sobre la amplitud y diversidad de sus síntomas. También refuerza que sus síntomas no pueden atribuirse simplemente a otros factores, como las condiciones de salud existentes o los efectos del estrés relacionado con la pandemia.

Para apoyar a los millones de personas en el Reino Unido y en todo el mundo afectadas por los efectos crónicos en la salud de COVID prolongado, los médicos e investigadores necesitan herramientas integrales para capturar los síntomas y brindar la mejor atención.

Los pacientes con COVID prolongado necesitan servicios de salud personalizados que reconozcan que el COVID prolongado no es una condición única, sino un grupo diverso de condiciones superpuestas que necesitan atención individualizada.

Mientras tanto, necesitamos ensayos clínicos para evaluar posibles tratamientos dirigidos al espectro de síntomas prolongados de COVID, que con suerte podrían mejorar la calidad de vida de las personas con COVID prolongado.

*Para consultar el texto original da clic aquí.

*Escrito por Shamil Haroon y Anuradhaa Subramanian, asociados del Instituto de Investigación en Salud Aplicada de la Universidad de Birmingham.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.