‘Walkie’, rapero ruso, se habría suicidado para evitar reclutamiento en la guerra en Ucrania

Ivan Vitalievich Petunin, un rapero e influencer ruso quien se hacía llamar Walkie, fue encontrado sin vida en un edificio de Krasnodar, al sur de Rusia. De acuerdo con el sitio Daily Mail un mensaje que el joven de 27 años dejará en su canal de Telegram indicaría un posible suicidio para evitar ser reclutado como elemento de la milicia en la guerra en Ucrania.

De acuerdo con el videomensaje grabado previamente, Ivan Vitalievich dijo que no estaba dispuesto a matar por ningún ideal.

Cabe destacar que el rapero ya había servido en el ejército ruso y, posteriormente, había recibido atención en un hospital psiquiátrico.

¿Qué decía el mensaje del influencer ruso Ivan Vitalievich?

Miles de suscriptores recibieron un video en el que Ivan expresaba la razón de dicho mensaje. El rapero advirtió al inicio del clip que si las personas estaban viendo dicha grabación era porque estaría muerto.

“Si están viendo este video, entonces ya no estoy vivo”. No puedo asumir el pecado de asesinar y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal’, dijo en el joven ruso.

Además del reclutamiento, Vitalievich advirtió cierto temor a una movilización militar completa de un millón de hombres en la guerra en territorio Ucraniano.

“Me parece que en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total”, siguió en su clip.

‘Walkie’ señaló que la decisión que tomaría también era una forma de protesta en contra del conflicto bélico que Vladimir Putin emprendió en febrero de este año.

“Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando y para hacer una protesta final”, agregó en el video.

Además del mensaje enviado a Telegram Petunin publicó una carta póstuma en la que expresaría la consumación de su muerte: ‘Vanya fue al edificio donde vivimos durante el verano, todo estaba confirmado’.

Más de 190 mil ciudadanos rusos han huido a los países vecinos como Georgia, Kazajistán y Finlandia desde que Putin anunció una movilización parcial para reforzar las tropas militares en Ucrania.