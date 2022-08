‘Ojalá se confiara en mi palabra’: Primera ministra de Finlandia se somete a prueba de drogas tras fiesta

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, dijo este viernes que se había hecho una prueba de drogas para refutar las acusaciones provocadas por un video filtrado esta semana que la mostraba bailando y festejando con amigos.

Marin, de 36 años, enfrenta un creciente escrutinio de los medios y la presión de los opositores políticos después de que se la viera bailando en los videos con un grupo de amigos, incluidas celebridades, en una residencia privada.

Este viernes surgieron nuevas imágenes que se unieron a la polémica, incluidas unas que muestran a Marin en un club nocturno bailando íntimamente con un hombre que no era su esposo.

“Nunca he consumido drogas en mi vida, ni siquiera en mis años de juventud”, aseveró Marin, quien confirmó la autenticidad de los videos filtrados, a los periodistas este viernes.

“Ojalá viviéramos en una sociedad donde se pudiera confiar en mi palabra, pero cuando surgen sospechas como esta, es por eso que me hice estas pruebas”, agregó Marin. Dijo que los resultados podrían estar listo en “alrededor de una semana”.

Ella había dicho antes que había estado bebiendo alcohol y festejando de una “manera bulliciosa”.

La agencia de noticias finlandesa STT informó más temprano ese día que Marin ya no estaba de vacaciones de verano en el momento en que fue filmada festejando con sus amigos sin que se designara un reemplazo para asumir los deberes de la primera ministra.

“No dejaré que nadie me chantajee, bajo ninguna circunstancia con ningún material”, acusó Marin, reiterando que estaba decepcionada de que el video se haya hecho público. “Tuve tiempo libre y lo pasé con mis amigos y no hice nada ilegal”.

En diciembre, Marin enfrentó fuertes críticas de los medios después de disfrutar de una noche en la ciudad sabiendo que había estado expuesta al nuevo coronavirus.