‘Le diré que tenga un buen día’: Biden espera hablar con Xi Jinping antes de que acabe julio

El presidente Joe Biden dice que espera hablar con el líder chino Xi Jinping “dentro de los próximos 10 días”, mientras Estados Unidos considera si levantar algunos aranceles sobre las importaciones chinas ayudaría a frenar la inflación galopante.

Las relaciones ya tensas entre las dos economías más grandes se han deteriorado por la negativa de China a condenar la invasión rusa de Ucrania.

“Creo que hablaré con el presidente Xi dentro de los próximos 10 días”, dijo Biden el miércoles, hablando con los periodistas después de un viaje a Massachusetts para discutir su agenda climática. “Espero hacerlo”.

Un funcionario de la administración restó importancia al papel que desempeñarán los aranceles en la discusión, que el funcionario describió como un llamado potencial. La conversación sería sobre una variedad de temas bilaterales, regionales y globales y no relacionados con el proceso arancelario, dijo el funcionario. El funcionario pidió no ser identificado porque la llamada no ha sido programada.

Biden objetó cuando se le preguntó qué le diría a Xi sobre los deberes. “Le diré que tenga un buen día”, dijo.

Las conversaciones se producen en medio de una serie de disputas entre los países, incluidos los aranceles, Taiwán, así como la relación comercial y militar de China con Rusia. Los dos presidentes hablaron por última vez en marzo.

No hay una llamada para anunciar o confirmar en este momento, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca después de los comentarios de Biden.

También se le preguntó al presidente sobre la posibilidad de un viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una de las principales figuras de su partido. “El ejército piensa que no es una buena idea en este momento, pero no sé cuál es el estado”, respondió Biden.

Se esperaba que Biden anunciara en breve su decisión de eliminar algunos de los aranceles del expresidente Donald Trump.

En reuniones con su equipo económico en los últimos meses, los funcionarios debatieron si la eliminación de los aranceles ayudaría a combatir la inflación récord en EU o dejaría a Biden vulnerable a los ataques de los republicanos y de los trabajadores organizados. A la administración le preocupa que las reducciones arancelarias de base amplia no conduzcan a que los ahorros se transfieran a los consumidores, dijo un funcionario familiarizado con las deliberaciones.

Trump impuso aranceles a más de 300 mil millones de dólares en importaciones chinas. Pero la administración de Biden está tratando desesperadamente de frenar el rápido aumento de los precios estadounidenses antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Trump usó la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer a China los aranceles a partir de julio de 2018, después de que una investigación concluyera que China robó propiedad intelectual de empresas estadounidenses y las obligó a transferir tecnología.

Los aranceles cubrían bienes, incluidos insumos industriales como microchips y productos químicos, y mercancías de consumo como prendas de vestir y muebles. Si bien no ha habido una indicación directa de qué aranceles se pueden eliminar, altos funcionarios de la administración han dicho que reducir los aranceles sobre artículos para el hogar podría ayudar a aliviar la inflación al consumidor, que se aceleró al ritmo más rápido desde 1981 en junio respecto al año anterior.

Aun así, poner fin a los aranceles sobre mercancías como bicicletas y ropa no ayudará a los estadounidenses donde más duele la inflación: alimentos, combustible y vivienda.