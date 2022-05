Ni Trump ni los republicanos se salvan: Biden los ‘trolea’ en la cena de corresponsales

Joe Biden probó sus dotes de comedia en la cena de corresponsales, haciendo burla a la consigna 'Let's Go Brandon' que sus adversarios hicieron para suplir el cántico con insultos que tenían anteriormente. (AP)

La gala anual del cuerpo de prensa de la Casa Blanca regresó el sábado por la noche junto con ‘troleos’ de Washington, los periodistas que la cubren y el hombre al mando: el presidente Joe Biden.

La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, marginada por la pandemia en 2020 y 2021, presentó a Biden como el primer presidente en seis años en aceptar una invitación. Donald Trump evitó el evento mientras estuvo en el cargo.

“Imagínese si mi predecesor viniera a esta cena este año”, dijo Biden a una audiencia de 2 mil 600 personas, entre ellas periodistas, funcionarios gubernamentales y celebridades. “Eso realmente habría sido un verdadero golpe”.

El presidente aprovechó la oportunidad para poner a prueba sus dotes cómicas, restando importancia a las críticas que ha enfrentado en sus 15 meses en el cargo y apuntando a su antecesor, el Partido Republicano y los miembros de la prensa.

“Estoy muy emocionado de estar aquí esta noche con el único grupo de estadounidenses con un índice de aprobación más bajo que el mío”, dijo Biden en el salón de baile Hilton lleno de miembros de los medios.

Biden también se burló del eslogan “Let’s Go Brandon”, que se ha convertido en el sustituto de la derecha para insultar al presidente.

“Los republicanos parecen apoyar a un tipo, un tipo llamado Brandon”, dijo Biden, provocando una carcajada entre la multitud. “Está teniendo un muy buen año. Estoy feliz por él”.

Al referirse de manera ‘burlona’ al Partido Republicano, dijo: “No hay nada que pueda decir sobre el Partido Republicano que Kevin McCarthy no haya grabado”.

También le dio un golpe a Fox News. “Sé que hay muchas preguntas sobre si deberíamos reunirnos aquí esta noche debido a COVID. Bueno, estamos aquí para mostrarle al país que estamos superando esta pandemia. Además, todos deben demostrar que están completamente vacunados y reforzados”, dijo Biden. “Simplemente contacte a su reportero favorito de Fox News. Están todos aquí. Vacunados y potenciados.”

Además de los discursos de Biden y el comediante Trevor Noah, el evento de una hora contó con grabaciones del presentador del programa de entrevistas James Corden, el comediante Bill Eichner e incluso el propio Biden.

“Gracias por tenerme aquí”, le dijo Noah a Biden. “Y estaba un poco confundido sobre por qué yo, pero luego me dijeron que obtienes los índices de aprobación más altos cuando un hombre africano birracial está parado a tu lado”.

Si bien la mayor parte del discurso estuvo lleno de golpes cortantes, Biden tomó nota del importante papel que desempeña el periodismo en la democracia estadounidense, especialmente en la última década.

“Quiero decir esto desde el fondo de mi corazón, que ustedes, la prensa libre, importan más que nunca en el siglo pasado”, dijo. “Ustedes son los guardianes de la verdad”.

La cena tuvo otros momentos serios, con tributos a periodistas pioneros de color, aspirantes a estudiantes de periodismo, así como una dedicación a los periodistas detenidos, heridos o asesinados durante la cobertura de la actual invasión rusa de Ucrania.

El principal evento para los medios de comunicación en Washington, la cena de corresponsales reunió a periodistas de Washington como Jake Tapper de CNN y Joy-Ann Reid de MSNBC con las celebridades Kim Kardashian, Pete Davidson, Brooke Shields, Caitlyn Jenner, Drew Barrymore y Martha Stewart. Entre la gran franja de funcionarios gubernamentales y otras figuras destacadas se encontraba el secretario de Estado, Antony Blinken.

Acompañado por la primera dama, el presidente llegó al evento mientras intentaba lograr un cuidadoso equilibrio con la nación fatigada por la pandemia pero que enfrenta un repunte de infecciones. La amenaza nacional en curso ha golpeado más cerca de casa para el presidente: la vicepresidenta Kamala Harris dio positivo la semana pasada y el Dr. Anthony Fauci se saltó la cena por precauciones de salud.

Estados Unidos estaba experimentando un aumento de casos de COVID-19 de una subvariante altamente contagiosa de ómicron, con infecciones confirmadas que aumentaron a aproximadamente 44 mil por día, frente a las 26 mil de hace un mes. Aún así, las muertes por virus y las hospitalizaciones estuvieron cerca o en mínimos pandémicos, y la variante BA.2 demostró ser menos grave que las cepas de virus anteriores.

Después de la reciente cena de prensa del Gridiron Club en Washington, decenas de asistentes, incluidos miembros del Congreso y del gabinete de Biden y periodistas, dieron positivo por COVID-19. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dijo que requería pruebas de antígenos el mismo día para los asistentes a la cena incluso antes del brote de Gridiron, y luego agregó un requisito de vacunación.

Biden, de 79 años, decidió dejar pasar la comida pero apareció más tarde para el programa. Si bien planeó usar una máscara cuando no hablara, el presidente saludó sin máscara a los ganadores de los premios en el estrado y se le pudo ver sonriendo ampliamente durante el programa de la cena.

Más de 100 años de la cena de corresponsales

La cena de corresponsales debutó en 1921, tres años después, Calvin Coolidge se convirtió en el primer presidente en asistir y todos lo han hecho desde entonces, excepto Trump. Sin embargo, Jimmy Carter y Richard Nixon optaron por no asistir todos los años de sus presidencias, y Reagan, que entonces se recuperaba de un intento de asesinato, se perdió la entrega de 1981, pero llamó desde Camp David.

“Lo que creo que esto muestra es el restablecimiento de la salud de la relación”, Harold Holzer, autor del libro The Presidents vs. The Press y director del Roosevelt House Public Policy Institute en Hunter College en Nueva York, dijo antes de la cena. “Todavía es punzante, todavía hay momentos tensos. Pero eso esta bien”.