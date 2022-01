Francia aprueba ley que prohíbe las terapias de reorientación sexual

El parlamento de Francia aprobó este martes una ley que prohíbe las terapias de reorientación sexual para tratar de modificar la orientación sexual de personas con preferencias diferentes a la heterosexualidad.

“¡Se aprueba por unanimidad la ley que prohíbe la terapia de conversión! Estemos orgullosos, estas prácticas indignas no tienen cabida en la República. Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar”, señaló Emmanuel Macron, primer ministro de Francia a través de Twitter.

Con 142 votos a favor y cero en contra, los diputados de la Cámara Baja en Francia aprobaron la ley que prohíbe las terapias de reconversión sexual para que se respeten los derechos de la comunidad LGBTTT+ y se fomente la igualdad.

Los diputados franceses celebraron a través de sus redes sociales la aprobación de esta ley, como Pieyre-Alexandre Anglade, quien señaló que “nadie podrá pretender en Francia poder curar a las personas LGBT”.

Por su parte, la diputada Celine Calvez comentó a través de Twitter que se sentía orgullosa de pertenecer a los 142 votantes que se posicionan en contra de las terapias de reconversión en Francia.