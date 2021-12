El mundo se despide de 2021 en medio del dolor y tragedia por COVID

El dolor por los muertos y los moribundos, el miedo a que se produzcan más infecciones y las esperanzas de que se ponga fin a la pandemia de coronavirus fueron, de nuevo, el cóctel agridulce con el que el mundo se despidió de 2021 y marcó el comienzo de 2022.

La víspera de Año Nuevo, que solía celebrarse a nivel mundial con un espíritu libre y salvaje, se sintió en cambio como un caso de deja vu, con la variante omicron de rápida propagación llenando nuevamente los hospitales.

En el hospital La Timone en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, el Dr. Fouad Bouzana solo pudo suspirar el viernes cuando se le preguntó qué podría traer el 2022.

“Gran pregunta”, dijo. “Empieza a ser agotador, porque las olas vienen una tras otra”.

Se cumplieron algunos hitos: Pakistán dijo que había vacunado completamente a 70 millones de sus 220 millones de personas este año y Gran Bretaña dijo que cumplió su objetivo de ofrecer una vacuna de refuerzo a todos los adultos para el viernes.

En Rusia, el presidente Vladimir Putin lamentó los muertos, elogió a los rusos por su fuerza en tiempos difíciles y advirtió con seriedad que la pandemia “aún no se está retirando”.

El grupo de trabajo de virus de Rusia ha informado de 308 mil 860 muertes por COVID-19, pero su agencia estatal de estadísticas dice que el número de muertos ha sido más del doble.

“Me gustaría expresar palabras de apoyo sincero a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos”, dijo Putin en un discurso televisado transmitido justo antes de la medianoche en cada una de las 11 zonas horarias de Rusia.

En otros lugares, el lugar que muchos eligieron para las celebraciones de Año Nuevo fue el mismo lugar con el que se familiarizaron demasiado durante los encierros: sus hogares. Debido a la virulencia de omicron, las ciudades cancelaron los conciertos tradicionales de Nochevieja y los fuegos artificiales para evitar atraer grandes multitudes.

El Papa Francisco también canceló su tradición de la víspera de Año Nuevo de visitar el pesebre de tamaño natural instalado en la Plaza de San Pedro, nuevamente para evitar una multitud. En un movimiento inusual para Francisco, el pontífice de 85 años se puso una máscara quirúrgica para un servicio de oración e himnos de Vísperas el viernes por la noche mientras estaba sentado en un sillón. Pero también pronunció una homilía de pie y desenmascarado.

“La sensación de estar perdido ha crecido en el mundo durante la pandemia”, dijo Francisco a los fieles en la Basílica de San Pedro.

Las mascarillas volvieron a ser obligatorias el viernes en las calles de París, una regla ampliamente ignorada entre las multitudes de la tarde que abarrotaban los Campos Elíseos, donde se canceló una exhibición de fuegos artificiales planificada. Con casi el 50% de las camas de cuidados intensivos de la región de París ocupadas por pacientes con COVID-19, se ordenó a los hospitales que pospusieran las cirugías no esenciales.

Francia, Gran Bretaña, Portugal y Australia se encontraban entre los países que establecieron nuevos récords de infecciones por COVID-19 en 2021 y en 2022.

Los 232 mil 200 casos nuevos sin precedentes de Francia el viernes marcaron su tercer día consecutivo por encima de la marca de 200.000. El Reino Unido le siguió de cerca, con 189 mil 46 casos nuevos, también un récord. En Londres, las autoridades dijeron que hasta 1 de cada 15 personas se infectaron con el virus en la semana anterior a Navidad. Las hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 en el Reino Unido aumentaron un 68% en la última semana, a los niveles más altos desde febrero.

Sin embargo, las bulliciosas celebraciones de la víspera de Año Nuevo comenzaron en la capital serbia de Belgrado donde, a diferencia de otras partes de Europa, se permitieron reuniones masivas a pesar de los temores de la variante omicron. Grandes multitudes se reunieron el viernes por la noche para conciertos al aire libre, fuegos artificiales y un espectáculo de luces, y los hoteles y bares estaban llenos. Un experto médico predijo que Serbia verá miles de nuevas infecciones por COVID-19 después de las vacaciones.

Se esperaban más de 300 mil visitantes en Las Vegas para eventos que incluían un espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja en el Strip que se canceló el año pasado debido a la pandemia.

Australia siguió adelante con sus celebraciones a pesar de informar un récord de 32.000 casos nuevos. Miles de fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el puente del puerto de Sydney y la Ópera a la medianoche. Sin embargo, en medio del aumento del virus, las multitudes eran mucho menores que en los años previos a la pandemia.

La vecina Nueva Zelanda optó por un enfoque más discreto, reemplazando su espectáculo de fuegos artificiales en Auckland con una exhibición de luces proyectadas en puntos de referencia como Sky Tower y Harbour Bridge.

En Japón, el escritor Naoki Matsuzawa dijo que pasaría los próximos días cocinando y entregando comida a los ancianos porque algunas tiendas estarían cerradas. Dijo que las vacunas habían hecho que la gente se sintiera menos ansiosa por la pandemia, a pesar de la nueva variante.

“Se ha adormecido y ya no tenemos demasiado miedo”, dijo Matsuzawa, que vive en Yokohama, al suroeste de Tokio. “Algunos de nosotros estamos empezando a dar por sentado que no me sucederá a mí”.

La gente abarrotaba los templos y santuarios, la mayoría con máscaras. Algunos se encogieron de hombros ante el virus, cenaron y bebieron en el centro de Tokio y acudieron en masa a las tiendas para celebrar haber sido liberados de las recientes restricciones del virus.

En la capital de Corea del Sur, Seúl, la ceremonia anual de campanadas de Nochevieja se canceló por segundo año consecutivo debido a un aumento en los casos, y en su lugar se transmitió un video pregrabado en línea y por televisión.

Las autoridades surcoreanas también cerraron muchas playas y otras atracciones turísticas a lo largo de la costa este, que generalmente están repletas de personas que esperan ver el primer amanecer del año, y extendieron las estrictas reglas de distanciamiento por otras dos semanas.

En India, millones de personas llamaron para recibir el año nuevo desde sus hogares, con toques de queda nocturnos y otras restricciones que eliminan el entusiasmo de las celebraciones en Nueva Delhi, Mumbai y otras grandes ciudades. Las autoridades han impuesto restricciones para mantener a los juerguistas alejados de restaurantes, hoteles, playas y bares en medio de un aumento en los casos impulsados por omicron.