Simpatizantes de AMLO en NY reciben al presidente con ‘gallo’

Un grupo de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en Nueva York recibió al presidente con mariachi y lo que llamaron un “AMLO Fest”.

Reunidos en el hotel Millenium Hilton, donde está previsto que el presidente pase la noche, migrantes mostraron pancartas e imágenes del presidente para manifestarle su apoyo.

Y que Viva AMLO



Ya con los brazos abiertos esperando el arribo del mejor Presidente del mundo y #LosMigrantes vamos a darle todo el cariño que se merece.

Y empezó el #AmloFestNYC

El Ejecutivo, quien el 13 de noviembre cumple 68 años, viajó este lunes a Nueva York para hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido ahora por México, sobre corrupción, su tema favorito.

“Voy hoy a Nueva York porque es importante. México preside el Consejo de Seguridad de la ONU y voy a dar un discurso, y ya me regreso mañana”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional antes de partir.

Desde enero pasado, México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022 y durante noviembre ostenta la presidencia rotativa del organismo, motivo por el cual López Obrador dará un discurso y se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Ya está a unos minutos de arribar nuestro Presidente AMLO aquí en el Hotel Millennium Hilton. Le vamos a recibir con mucho amor y cariño



Le vamos a recibir con mucho amor y cariño 🤝🤝🥂#MigrantesConAmlo #AmloFestNYC pic.twitter.com/C14kV4R64O — Morena New York comité 1 (@morenany_1) November 9, 2021

Énfasis en la corrupción

López Obrador quiere aprovechar el atril del organismo más poderoso de Naciones Unidas para lanzar un mensaje muy centrado en su política interna.

La semana pasada, el presidente ya avanzó que expondrá que la corrupción es el origen de los problemas del mundo como la “pobreza, desigualdad, migración, violencia y destrucción del planeta”, por lo que pedirá a la comunidad internacional “ir al fondo” del asunto.

López Obrador explicará su “fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad” así como “no hacer caso a las recetas de los organismos financieros internacionales” porque el neoliberalismo ha resultado un “fracaso”.

“Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal, estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho”, resumió.

Mensaje para los migrantes

Desde un principio, López Obrador descartó reunirse con representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que México cifra en casi 40 millones de personas, pero desde la ONU grabará un mensaje dedicado a los migrantes.

“Voy a aprovechar para mandarles un saludo fraterno, solidario, a las paisanas y paisanos porque siguen apoyando a México enviando remesas, enviando recursos a sus familiares”, dijo el mandatario.

López Obrador auguró que 2021 cerrará con un récord histórico de 50,000 millones de dólares en remesas enviadas desde Estados Unidos a México.

El mandatario cree que eso “ayuda muchísimo a reactivar la economía”, que en 2020 se desplomó 8.2 por ciento por el azote de la pandemia del COVID-19.

“Esto es una fuente de ingresos fundamental para el país, no hay ningún ingreso tan importante como lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, ninguna otra actividad económica”, afirmó.

Con información de EFE