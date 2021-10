Moderna asegura que su vacuna contra COVID es segura y eficaz en menores de 6 a 11 años

Moderna informó este lunes que una dosis baja de su vacuna COVID-19 es segura y parece funcionar en niños de 6 a 11 años, ya que el fabricante se une a su rival Pfizer para avanzar hacia la expansión de las vacunas para los niños.

Las dosis de vacuna de tamaño infantil de Pfizer están más cerca del uso generalizado. Están siendo evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para jóvenes de casi el mismo grupo de edad, de 5 a 11 años, y podrían estar disponibles a principios de noviembre. La vacuna de la compañía ya está autorizada para cualquier persona de 12 años o más.

Moderna aún no ha obtenido el visto bueno para ofrecer su vacuna a los adolescentes, pero está estudiando dosis más bajas en los niños más pequeños mientras espera.

Los investigadores probaron dos inyecciones para niños de 6 a 11 años, administradas con un mes de diferencia, que contenían la mitad de la dosis administrada a los adultos. Los resultados preliminares mostraron que los niños vacunados desarrollaron anticuerpos que luchan contra los virus similares a los niveles que producen los adultos jóvenes después de las inyecciones sin diluir, dijo Moderna en un comunicado de prensa.

En el estudio participaron 4 mil 753 niños de 6 a 11 años que recibieron la vacuna o inyecciones simuladas. Moderna dijo que, al igual que los adultos, los jóvenes vacunados tenían efectos secundarios temporales que incluían fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección.

El estudio fue demasiado pequeño para detectar efectos secundarios extremadamente raros, como la inflamación del corazón que a veces ocurre después de las vacunas Moderna o Pfizer, principalmente entre hombres jóvenes.

Moderna no dio más detalles y no ha enviado sus datos a una revista científica, pero dijo que planea compartir los resultados provisionales con la FDA y los reguladores globales pronto. El estudio aún continúa y la compañía no puede calcular la efectividad de la vacuna para prevenir infecciones en niños a menos que haya suficientes casos de COVID-19 para comparar las tasas entre participantes vacunados y no vacunados.

La FDA aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de la compañía para expandir sus vacunas a jóvenes de 12 a 17 años, aunque algunos países han aprobado las vacunas de Moderna para adolescentes.

Pero se espera que Estados Unidos comience a vacunar a los niños menores de 12 años en algún momento del próximo mes, si la FDA aprueba dosis bajas de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años.

Pfizer informó la semana pasada que sus dosis para niños demostraron ser casi un 91% efectivas para prevenir el COVID-19 sintomático en ese grupo de edad, incluso cuando la variante delta extra contagiosa se estaba extendiendo ampliamente.

Los asesores de la FDA evaluarán la evidencia de Pfizer en una reunión pública el martes. Si la agencia autoriza las vacunas para niños de Pfizer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la semana siguiente están programadas para recomendar quién debe recibirlas.