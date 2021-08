Si las y los niños son la clave para la inmunidad de rebaño... ¿por qué no están recibiendo vacuna COVID?

Una tarde de mayo, Michael Joseph Smith, un especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, camina con calcetines estampados de béisbol por una instalación de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, para dar la bienvenida a Cameron O’Hara, un sujeto de prueba de vacunas de 14 años.

Smith ha estado actuando como co-investigador principal en uno de los sitios que ha estado probando la vacuna Pfizer-BioNTech en niños desde el invierno pasado. O’Hara y su madre han venido a la oficina siguiendo el proceso sin cubrebocas, en el que se enteró, para su decepción, de que estaba recibiendo un placebo, para recibir su primera dosis de la sustancia real. Cruza sus tenis y agarra la mano de su madre mientras la aguja entra en su brazo.

O’Hara está ansioso por regresar al salón de clases este otoño como estudiante de primer año de secundaria. Está planeando celebrar su segunda dosis con un viaje por carretera a las Adirondacks para ver a sus abuelos. “Lo primero que voy a hacer es darles un abrazo”, dice, haciendo llorar a su madre. Los padres de O’Hara, ambos farmacéuticos, alentaron su inscripción en el ensayo. Está más entusiasmado con la vacunación que muchos de sus amigos, algunos de los cuales le temen a las agujas y llevan ilusiones juveniles de inmortalidad.

A Smith le preocupa que las actitudes de la política sobre la vacunación de los adolescentes puedan ralentizar la campaña de inmunización pediátrica de EU e incluso costar vidas. Aunque el COVID-19 ha cobrado su mayor precio en los adultos mayores, durante el último año ha visto a niños infectados desarrollar fatiga, confusión mental y dolor en el pecho, todos síntomas del “COVID clave“. Y su hospital ha tratado docenas de casos de síndrome inflamatorio multisistémico, o MIS-C , una afección pediátrica a veces mortal asociada con COVID. Su preocupación ha aumentado a medida que la variante Delta más transmisible se ha convertido en la cepa dominante del país. “Mucha gente piensa que esto va demasiado rápido”, dice sobre el proceso de ensayo clínico. “No es. Acabamos de eliminar los trámites burocráticos“.

Aunque los estudios pediátricos avanzaron rápidamente, el lanzamiento de vacunas a millones de niños de 12 a 17 años, que representan el 7.5 por ciento de la población de EU se ha retrasado. Solo el 43 por ciento ha recibido su primera dosis. Eso llevó a la Casa Blanca a pedir a las escuelas, a los organizadores comunitarios e incluso a la estrella del pop de la Generación Z, Olivia Rodrigo, que redoblaran la oferta de los beneficios de la vacuna antes de que comience el año escolar.

Más de 4 millones de niños en EU Han dado positivo por COVID, pero es probable que la cantidad real de infecciones sea mucho mayor, porque los niños a menudo son asintomáticos y es menos probable que se realicen la prueba. En los últimos meses, dado que se ha vacunado a un número creciente de adultos , en ocasiones los niños representan más de un tercio de los casos semanales confirmados. Al menos 44 mil niños, desde recién nacidos hasta jóvenes de 17 años, han sido hospitalizados desde agosto y unos 350 han muerto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos dice que 350 muertes por COVID pueden no parecer muchas, pero “cuando piensas en enfermedades infantiles que se pueden prevenir con vacunas, eso es mucho”. Y al igual que con los adultos, el COVID ha cobrado un precio desproporcionado en las personas de minorías raciales y étnicas y en las personas con problemas de salud subyacentes como asma, diabetes y obesidad.

Guliz Erdem, médico pediátrico de enfermedades infecciosas del Nationwide Children’s Hospital en Columbus, Ohio, se siente frustrado por lo que, en ocasiones, parece ser un rechazo generalizado del riesgo que COVID representa para los menores. Ella ha atendido a pacientes de MIS-C de tan solo 2 meses de edad, que aparecen en la sala de emergencias con las manos hinchadas, los ojos inyectados en sangre y los labios azules. Ella describe el síndrome como una bomba que explota en el cuerpo y fragmenta el sistema inmunológico. “Al principio, realmente no creíamos que esta condición fuera real”, dice. Pasaron meses antes de que los CDC comenzaran a contar los casos, pero desde mayo de 2020 hasta julio de 2021, la agencia recibió más de 4 mil 100 informes de MIS-C, incluidas 37 muertes, y la mayoría de los casos ocurrieron en personas afro e hispanos y menores de 14 años.

El otro gran impulso detrás de la vacunación de los niños, más allá de su propia salud, es la contribución que podría hacer para poner fin a la pandemia. Las niñas y niños representan más del 25 por ciento de la población mundial, lo que, según muchos científicos, los hace clave para alcanzar el objetivo de la inmunidad colectiva, que se estima en protección para al menos el 70 por ciento de la población. (Ese número podría ser mayor a medida que continúen surgiendo variantes ).

La campaña del gobierno estadounidense para inmunizar a menores antes del año escolar comenzó en mayo, cuando se otorgó una autorización de uso de emergencia (EUA) para la inyección producida por Pfizer y su socio de desarrollo, BioNTech. Las compañías llevaron a cabo su ensayo pediátrico poco después del de adultos, y encontraron que su vacuna era 100 por ciento efectiva para prevenir el COVID sintomático en 2 mil 260 niños de 12 a 15 años y que los menores producían anticuerpos que superaban los niveles observados en adultos jóvenes vacunados, sin mostrar nuevos o preocupantes efectos secundarios. Moderna solicitó la autorización de Estados Unidos después de ver también una eficacia del 100 por ciento en sus ensayos para jóvenes de 12 a 17 años, y ya recibió luz verde de los reguladores europeos. Novavax y Johnson & Johnson están probando actualmente sus vacunas en adolescentes. Los primeros ensayos en el Reino Unido para la inyección de AstraZeneca se han retrasado a raíz de la aparición de coágulos de sangre raros en adultos que habían recibido la vacuna.

Pfizer ha cambiado para estudiar incluso a niños más pequeños, y ha reclutado hasta 4 mil 500 de 6 meses a 11 años para recibir inyecciones de dosis más bajas en EU y Europa, y se esperan datos iniciales para septiembre. En una sesión informativa en la Casa Blanca en mayo, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas , dijo que para el primer trimestre de 2022, “tendremos suficiente información sobre seguridad e inmunogenicidad para poder vacunar a niños de cualquier edad”. Para prepararse para ese momento, un funcionario de la administración de Biden le dijo a Bloomberg News que el gobierno de EU ha comprado 65 millones de dosis adaptadas a la cohorte de menores de 12 años.

Asegurar que las vacunas estén listas para todos los niños a finales de año es “nuestra mejor protección contra la prevención de una variante desagradable del futuro”, dice William Gruber, vicepresidente senior de Pfizer para investigación y desarrollo clínico de vacunas. “Habrá una evaluación de riesgo-beneficio a medida que veamos dónde está la pandemia en ese momento en particular”.

La discusión de riesgo-beneficio promete ser aún más aguda cuando la inmunización de COVID se expanda a los niños más pequeños, y si las escuelas comienzan a implementar la vacunación obligatoria, como ya lo hacen para una gran cantidad de enfermedades. Las tasas para los niños ya están cayendo a lo largo de las líneas roja y azul, al igual que lo han hecho para los adultos. Para ayudar a poner fin a la pandemia, la administración Biden tendrá que seguir tratando de generar confianza entre los padres indecisos, continuar vacunando a los niños mayores y aplicar rápidamente las vacunas para los más pequeños. Si el lanzamiento tiene éxito, podría redefinir el enfoque global de la lucha contra COVID

A cuatro millas y media por la carretera desde el lugar del juicio de Duke, pasando un Biscuitville, una iglesia y un cementerio, tres docenas de adolescentes forman una fila que serpentea alrededor del exterior de Hillside High School. Vestidos con chaquetas universitarias, camisetas y máscaras quirúrgicas, se les unen sus padres, todos llenos de sudor en el calor de 27 grados. Los niños, como Cam O’Hara, estarán entre los primeros en los Estados Unidos en ser inmunizados contra COVID.

Poco después de las 10 de la mañana, John Osorio Vásquez, de 14 años, y su hermano de 12, Diego, avanzan un poco. Su madre, María, pronto se une a ellos adentro, llenando formularios de consentimiento con un niño pequeño a cuestas. Un altavoz retumba con el bajo pesado de las canciones de Drake y Ariana Grande. El coronavirus, dicen John y Diego, da más miedo que la vacuna.

Lo saben por experiencia. El verano pasado, COVID arrasó con la considerable comunidad latina de Durham. La población representó el 77 por ciento de los casos en el condado, y María, quien es originaria de El Salvador, y John estuvieron entre los que se enfermaron. Este verano será diferente, dice John después de recibir la inyección, un botón de “Me vacunaron” pegado a su camisa. Tiene un trabajo en un restaurante local. Espera que estar vacunado signifique que no tenga que usar una máscara.

COVID ha retomado fuerza en EU, impulsado por Delta, con un promedio semanal de casos que se triplicó aproximadamente desde fines de mayo, y el aumento ha afectado de manera particularmente dura a los sectores no vacunados del sur. Menos de la mitad de Carolina del Norte está completamente vacunada, y la cifra de jóvenes de 12 a 17 años apenas supera la cuarta parte. Durham ha sido un punto brillante. Es un enclave políticamente progresista en el Triángulo de Investigación, un centro de tres escuelas de medicina importantes (Duke, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh) que han atraído a empresas de biotecnología, y el 56 por ciento del condado es completamente inmunizado. Según el director de salud pública local, Rod Jenkins, las familias en Durham han sido generalmente receptivas a las medidas contra Covid.

“A mis colegas directores de salud en todo el estado no les ha ido tan bien”, dice Jenkins. “A algunos les escupieron, otros recibieron correo de odio. Fueron expulsados de sus trabajos o jubilados “. Le preocupa que Durham esté en riesgo debido a su proximidad a condados subvacunados, particularmente con la variante delta en aumento. La proporción de pacientes con COVID menores de 18 años alcanzó recientemente un nuevo pico.

En esa calurosa mañana de mayo en Hillside High School, solo la mitad del número esperado de niños se presenta para recibir su oportunidad, una tendencia que se está desarrollando en todo el sur. Es una señal preocupante para la campaña pediátrica, cuyo éxito o fracaso se decide en las más de 100 mil escuelas públicas y privadas del país. Una encuesta de los CDC publicada en julio encontró que los padres de adolescentes que viven en el Medio Oeste o el Sur son los que tienen menos probabilidades de planificar que su hijo reciba la vacuna. Al mismo tiempo, el 13 por ciento de los padres que informaron no estar dispuestos a vacunar a sus hijos (y casi el doble de adolescentes indecisos) sugirieron que podrían ser influenciados si su sistema escolar lo requería. Como resultado, los educadores tienen un debate en sus manos: si implementar mandatos que requieren vacunas COVID, como lo hacen habitualmente para el sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades, o apostar por la política y dejar que los padres decidan.

Las luchas por los mandatos de vacunas han existido durante mucho tiempo. En 1855, Massachusetts se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que ordenaba a los niños en edad escolar vacunarse contra la viruela. Se implementaron medidas similares en los Estados Unidos durante los años siguientes, dentro y fuera de las aulas. En un caso histórico de 1905, la Corte Suprema de EU dictaminó que los estados tienen la autoridad para exigir las vacunas como medidas necesarias para proteger la salud pública y que las libertades individuales no eran “absolutas”. El tribunal también reafirmó el derecho de los estados a excluir de las escuelas públicas a los niños no vacunados.

En la actualidad, los 50 estados y el Distrito de Columbia requieren que los niños estén vacunados contra la varicela, el sarampión, la poliomielitis y la tos ferina para asistir a la escuela, aunque algunos permiten exenciones por motivos religiosos o de otro tipo. Estos mandatos persisten a pesar de que han tenido tanto éxito que el riesgo de contraer algunas de las enfermedades que cubren ahora es casi inexistente: el último caso conocido de poliomielitis data de 1979 , y el sarampión fue erradicado efectivamente en 2000. El sarampión ha resurgido algo en los últimos años, sin embargo, a medida que el sentimiento antivacunas ha ido ganando terreno.

Con el escepticismo sobre las vacunas y la difusión de información errónea, los CDC han seguido enfatizando el principio científicamente establecido de que los mandatos escolares son una herramienta crítica de salud pública. Sin embargo, con COVID, la administración Biden ha dejado eso para que otros lo debatan. “Estas son decisiones locales que deben tomar las escuelas y las comunidades”, dice Sonya Bernstein, asesora principal de políticas del equipo de respuesta de COVID de la administración. Ningún estado se ha atrevido aún a implementar una política de este tipo.

Las contrapartes de Biden en el extranjero inicialmente actuaron más lentamente en la vacunación de los niños. El Reino Unido, por ejemplo, ha estado limitando el lanzamiento de la vacuna Pfizer solo a los niños más vulnerables de 12 a 17 años y aquellos que viven con adultos en riesgo. Pero más de la mitad de los países de la UE han comenzado a vacunar a niños sanos y han comenzado los debates sobre los mandatos. China ha adoptado un enfoque agresivo, con su regulador otorgando autorización de emergencia para que las inyecciones de Sinovac Biotech y Sinopharm se usen en niños de tan solo 3 años, a pesar de que los ensayos están en curso. Algunas provincias chinas están vacunando a los niños mayores este verano.

El virus tiene más tiempo de seguir mutando

En la mayoría de los países, la decisión de ofrecer vacunas a los niños depende del suministro, especialmente en lugares donde las vacunas aún son muy necesarias para los adultos. Pero el riesgo de nuevas oleadas de infección impulsadas por los jóvenes también es importante. “Cuanto más demoren otros países en vacunar a los niños”, dice Paul Offit, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Niños de Filadelfia y asesor de la FDA, “más tiempo se necesitará para frenar significativamente la propagación de este virus”. Señala que esperar le da tiempo al virus para mutar en variantes que potencialmente pueden evadir las vacunas existentes.

Los mandatos escolares podrían disminuir el riesgo, pero los oponentes más vehementes ya se están uniendo. En Facebook , los grupos de padres están circulando peticiones, promocionando investigaciones dudosas o totalmente falsas y expresando preocupaciones de que la tecnología de ARNm dañará a sus hijos. Algunos abogan por datos de seguridad más sólidos y otros están convencidos de que las vacunas causan enfermedades autoinmunes o contienen microchips rusos. Estos padres también se están movilizando en el plano físico, uniéndose a los ayuntamientos, conferencias de prensa e incluso paneles de agencias de salud para criticar el despliegue pediátrico. “Si los padres no tienen voz, si los arrinconan, sacarán a los niños de la escuela”, dice Jason Rego, un padre en Florida que dirige un grupo de Facebook para padres que se oponen a las vacunas.

La renuencia de los estados y las juntas escolares a implementar un mandato se remonta en parte a las autorizaciones de uso de emergencia. “Estamos en un pequeño vacío legal”, dice Sharon Masling, socia en Washington, DC, del bufete de abogados Morgan Lewis , que asesora a empleadores y administradores sobre las cuestiones legales relacionadas con los mandatos. Sin una licencia completa en su lugar, dice Masling, muchos son reacios a probar las aguas por su cuenta.

Uno de los pocos que sugirió que necesitaría la vacuna fue Austin Beutner, quien, como superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dijo en enero que sería necesario vacunarse para regresar al aula. En una entrevista en mayo, calificó su puesto. “Esperamos que se les exija a los niños en el campus a tiempo”, dijo Beutner, quien renunció al mes siguiente. “No nos apresuremos. Dejemos que la gente se sienta cómoda, formemos una coalición de personas que estén dispuestas, y creo que para cuando llegue el otoño, habrá más información “.

A medida que se acerca el año escolar, aumenta el apoyo público a un mandato. Investigadores de Northeastern, Harvard y otras universidades encontraron que el 61% de los adultos estadounidenses están a favor de uno, frente al 54% en el invierno. Pero sigue habiendo una marcada brecha partidista, con el apoyo de los demócratas a un mandato que duplica el de los republicanos.

La campaña estadounidense para niños mayores de 12 años proporcionará nueva información sobre el perfil de seguridad de las vacunas. El hecho de que casi 9 millones de jóvenes de 12 a 17 años hayan completado su régimen ha demostrado, para muchos, la seguridad de las inyecciones de Pfizer. Pero han surgido algunos posibles problemas que no fueron evidentes en el ensayo mucho más pequeño. En junio, los asesores de salud de EU se reunieron para discutir un vínculo entre las vacunas de ARNm y la miocarditis y la pericarditis -Inflamación del músculo cardíaco y su membrana circundante, respectivamente-. El CDC había notado un aumento en los casos, particularmente entre los adolescentes varones, con más de mil 200 contados en el momento de la reunión. Sus datos mostraron que solo había un 0.00126 por ciento de probabilidad de que los niños de 12 a 39 años desarrollaran una afección cardíaca dentro de los 21 días posteriores a la administración de su segunda dosis, y la mayoría de los que desarrollan la afección se recuperan rápidamente después del tratamiento y el reposo.

Los asesores de la agencia señalaron que las condiciones causadas por COVID como MIS-C, representan una amenaza mayor. Y con la variante Delta “impactando más fácilmente a las personas más jóvenes”, como dijeron los CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría y otras organizaciones en un comunicado conjunto, ese pequeño riesgo no debería disuadir a las familias de ir a la clínica. En el Reino Unido, por el contrario, los riesgos cardíacos informaron su decisión de no aplicar la inyección todavía a niños sanos.

La discusión será aún más complicada cuando se trata de niños más pequeños. Se espera que Pfizer informe los datos de sus ensayos sobre las edades de 5 a 11 años en septiembre, y en los de 2 a 4 años poco después. Gruber, el ejecutivo de Pfizer, estima que los datos para el grupo de 6 a 24 meses estarán listos en octubre. Los resultados del nuevo ensayo, que se basarán en una dosis de un tercio del tamaño de la de los adultos para niños de 5 a 11 años y una décima parte de los niños menores de 5 años, se verán diferentes a los anteriores. Debido a que ahora hay menos casos de COVID en EU que el invierno pasado, es probable que Pfizer no informe datos de eficacia que comparen los casos entre los participantes vacunados con los de un grupo de placebo. En su lugar, evaluará la respuesta inmune que solicita la inyección.

Este método se utiliza a menudo para validar vacunas pediátricas, pero la ausencia de cifras claras de eficacia en las líneas a las que el público se ha acostumbrado para los ensayos de la vacuna COVID será una nueva variable más que los padres deben considerar. A pesar de los riesgos a largo plazo para los niños más pequeños que contraen la enfermedad, no se ha visto en ellos una cantidad que sugiera la necesidad urgente de vacunarlos por su propia salud, por razones que aún no se comprenden adecuadamente. (Las hipótesis incluyen que las células que controlan la coagulación de la sangre son más saludables y, por lo tanto, menos susceptibles a la infección; que tienen menos células receptoras que permiten que el virus ingrese; y que sus sistemas inmunológicos son innatamente más fuertes). a qué edad los niños pueden volverse más vulnerables.

“No creo que conozcamos el equilibrio exacto de beneficio y daño de estas vacunas en niños pequeños”, dice H. Cody Meissner, experto en enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts y asesor de la FDA. Es importante comparar el potencial de efectos adversos con el potencial de hospitalizaciones por Covid, agrega. “Si es más alto, entonces estamos causando más daño del que estamos previniendo”.

Cuanto más se base el argumento para vacunar a los niños más pequeños en conseguir la inmunidad colectiva, más funcionarios y científicos tendrán que considerar la ética involucrada. La pregunta es: “¿Es justo vacunar a alguien y exponerlo al riesgo muy pequeño de la vacuna si el beneficio es predominante para la población?” dice Nigel Curtis, médico e investigador de enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Melbourne y del Instituto de Investigación Infantil Murdoch. “Estoy asombrado de cómo la gente está tan segura de qué es lo correcto”.

Para calmar las preocupaciones sobre la seguridad, Meissner sugiere que la FDA primero otorgue una licencia biológica completa para la inyección en niños más pequeños, en lugar de una aprobación de uso de emergencia masivo, antes de expandir el lanzamiento. Es probable que Pfizer obtenga la aprobación total para los mayores de 16 años tan pronto como este otoño, pero llevará más tiempo obtenerla para los más jóvenes, ya que la FDA requiere seis meses de datos de seguridad. Sin embargo, esperar podría cambiar fundamentalmente el lanzamiento, ayudando a influir en los padres preocupados por los efectos secundarios legítimos y disipando las preocupaciones, por infundadas que sean, sobre la tecnología no aprobada. También podría dar cobertura a los funcionarios para exigir vacunas en las escuelas sin tanto temor a represalias.

Marks, el director de la FDA responsable de las vacunas, dice: “A medida que tengamos menos de 12 años, vamos a mirar aún más críticamente los datos de seguridad, para asegurarnos de que estamos muy convencidos de que los niños están obteniendo el mayor beneficio directo posible“. Con ese fin, los reguladores estadounidenses han pedido a Pfizer y Moderna que tripliquen al menos el tamaño de las pruebas de menores de 12 años.

“La otra preocupación”, dice Marks, “es que ha pasado un tiempo desde que tuvimos una nueva letra griega”.

Dado que no existen mandatos, las escuelas intermedias y secundarias de EU continúan dependiendo de los funcionarios locales, los proveedores de salud y las organizaciones de base para ganarse a los padres. Se han centrado en identificar a las familias con mayor riesgo de contraer la enfermedad, que a menudo son personas de color. En el sur de Los Ángeles, Kedren Health lleva a los niños a los sitios de vacunación en las escuelas y organiza clínicas que un organizador describe como un " evento estilo vax de High School Musical” con celebridades. El condado de Essex de Nueva Jersey celebró un evento de vacunación gratuito en el zoológico de Turtle Back. En todo el sur, los proveedores están siguiendo el ejemplo de Fair Count, la organización que Stacey Abrams fundó en Georgia, que ha estado utilizando encuestas generalmente enfocadas en la participación de votantes para difundir información sobre vacunas.

Los organizadores de la comunidad a veces se encuentran con dudas. Diane Latiker, fundadora de Kids Off the Block, un programa de extensión para niños de bajos ingresos en Chicago, dice que a menudo escucha a familias negras citar el infame experimento en Tuskegee, Alabama, en el que a los hombres afro con sífilis se les negó el tratamiento sin su conocimiento por cuatro decadas. “Saben todos los delitos por los que han pasado sus padres y abuelos”, dice. “Entonces, cuando se trata de la vacuna, no confían”. Al considerar la vacuna, la gente se sintió mejor cuando el acercamiento vino de aquellos “que no solo se parecen a ellos, sino personas que realmente viven en su comunidad”.

Jenkins y su equipo en Durham han realizado mapas geográficos meticulosos, haciendo referencias cruzadas entre los vecindarios con las tasas más altas de vulnerabilidad social y las tasas de vacunación más bajas para determinar dónde ubicar las clínicas emergentes para adolescentes. Luego se aseguran de que los organizadores de la comunidad estén dirigiendo el espectáculo. Hillside, una escuela secundaria históricamente negra, fue elegida como un sitio a través de este modelo, junto con un parque de diversiones que tiene una pista de karts y una pista de patinaje. El objetivo es atraer no solo a los niños, sino también a sus padres. “¿Qué tan incómodo sería ver a sus hijos vacunados, con sus TikToks y los ayuntamientos de su escuela, y usted mismo no estarlo como cuidador?” Pregunta Jenkins.

Si la campaña de vacunación es un maratón, estamos en la milla 20, dice. Es la parte más difícil de la carrera, especialmente con los casos de COVIDy las hospitalizaciones aumentando una vez más. Jenkins tiene un sprint final planeado para los cuatro días antes de que los niños regresen al aula: un evento de vacunación de regreso a la escuela en el Estadio Memorial del Condado de Durham. “Estoy realmente cansado”, afirma. “No queremos tener una situación en la que los niños tengan que abandonar las aulas”.

Para John Osorio Vasquez, el despliegue de patchwork significa que probablemente no podrá renunciar a su máscara en el aula, como esperaba en su trabajo de verano. Las Escuelas Públicas de Durham actualmente requieren que los estudiantes y el personal se cubran la cara, independientemente de si han sido vacunados, un enfoque que los CDC respaldaron a fines de julio. “Muchas de nuestras familias, maestros y personal se sienten más seguros con el enmascaramiento universal”, dice Chip Sudderth, portavoz de DPS. Ningún mandato de vacuna está a la vista, al menos por ahora, lo que significa continuar con el laborioso proceso de persuadir a todos para que se pongan sus vacunas.

Pero cuando los adultos están cansados y cautelosos, los niños mantienen la esperanza. El hermano de John, Diego, ya se siente más libre. Su padre ha prometido durante mucho tiempo llevarlo a El Salvador. John ha estado un puñado de veces, y finalmente es el turno de Diego. El país ha enfrentado recientemente un aumento en los casos, pero con un escudo de protección, Diego cree que sus probabilidades han mejorado. Él sonríe. “Es un buen momento para vacunarme”.