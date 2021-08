Estos son los medicamentos que pueden usarse para tratar COVID-19 en México

El Gobierno federal publicó la actualización de la guía clínica para el tratamiento de COVID-19 en México, en la que se hace mención sobre la clasificación de los pacientes, medicamentos y recomendaciones.

“Esta guía clínica representa la perspectiva de representantes de todas las instituciones públicas del sector salud, a la cual se llegó después de una evaluación cuidadosa de la evidencia científica disponible”, se describe en la presentación.

A continuación, los medicamentos que sí pueden usarse para tratar el COVID-19

Heparina no fraccionada/enoxaparina:

Se caracteriza por ser anticoagulante, y su recomendación está fuertemente basada en la opinión de expertos.

Criterios de elegibilidad de los pacientes: enfermedad grave.

Medicamento indicado como tromboprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados y en los ambulatorios que la ameriten, para lo cual se debe de estratificar el riesgo de tromboembolismo venoso y el riesgo de sangrado

Beneficios demostrados: evita eventos tromboembólicos en pacientes que ameritan tromboprofilaxis.

Comorbilidades de importancia : en caso de contraindicación, usar profilaxis mecánica: dispositivo de compresión neumática intermitente. Además se debe ajustar dosis para insuficiencia renal u obesidad.

Las dosis dependerán del peso del paciente y de enfermedades adyacentes, con una constante hasta completar 14 días del alta hospitalaria

Dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes

Medicamento inmunosupresor. Tiene una recomendación fuerte basada en uno o más estudios autorizados sin limitaciones importantes.

Criterios de elegibilidad de los pacientes : enfermedad moderada a grave. No administrar en pacientes que no requieren oxígeno suplementario.

Beneficios demostrado s: disminución del 27 por ciento en la mortalidad de pacientes que requirieron oxígeno. Disminución del 36 por ciento en la mortalidad de los que requirieron ventilación mecánica inicialmente.

Dosis: hasta 10 días o hasta el alta hospitalaria, lo que ocurra primero.

Remdesivir

Inhibidor de la replicación viral de virus de ácido ribonucleico (ARN).

Criterios de elegibilidad de los pacientes : hospitalizados con enfermedad moderada y mayores de 12 años. Con menos de 8 días desde el inicio de los síntomas.

Beneficios demostrados: Reducción de 28 por ciento en la mortalidad al día 28 en pacientes con bajos requerimientos de oxígeno.

Dosis durante cinco días.

Observación: Sólo se debe de aplicar en una unidad de atención hospitalaria.

Tocilizumab - inhibidores de Il-6

Anticuerpo monoclonal.

Su recomendación es moderada basada en otros estudios aleatorizados o análisis de subgrupo de estudios aleatorizados. Condicionada a autorización de uso de emergencia del medicamento.

Criterios de elegibilidad de los pacientes : enfermedad moderada a grave.

Uso actual o previo de esteroide, a menos de que no puedan usar esteroides por contraindicación, y mientras los pacientes no hayan recibido otro inhibidor de la interleucina-6 No debe haber evidencia de otra infección bacteriana o viral que pueda empeorar por el tratamiento.

Beneficios demostrados : En mortalidad mostró una disminución de riesgo relativo 11 por ciento, riesgo absoluto 3.2 por ciento.

En intubación Mecánica invasiva tuvo disminución riesgo relativo 21 por ciento, riesgo absoluto 3.3 por ciento.

Dosis única.

Da clic aquí para consulta la guía.