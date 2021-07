Trump en la mira: ordenan entregar sus declaraciones de impuestos al Congreso

El Departamento de Justicia ordenó al Departamento del Tesoro que entregue las declaraciones de impuestos del ex presidente Donald Trump al Congreso, una medida que significa que seis años de la información financiera personal y comercial de Trump podrían hacerse públicos.

“Concluimos que el secretario debe cumplir con la solicitud del Comité de Medios y Arbitrios del 16 de junio de 2021” para las declaraciones de impuestos y la información tributaria relacionada, dijo la Oficina del Asesor Legal del departamento en una opinión de 39 páginas publicada en su sitio web el viernes.

La decisión revierte una opinión de 2019 de que el Departamento del Tesoro no debería publicar las declaraciones, que el departamento ahora dice que “se basó en la afirmación de que el comité no era sincero sobre su verdadero objetivo al buscar la información fiscal del presidente Trump”.

La opinión marca la última y quizás una de las últimas salvas en el enfrentamiento político de años entre Trump y los líderes demócratas en Washington y Nueva York por el acceso a sus declaraciones de impuestos. Un informe del New York Times en 2020 sugirió que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta durante años.

La opinión dice que el Comité de Medios y Arbitrios, controlado por los demócratas, puede optar por publicar un informe sobre la información fiscal y de ingresos de Trump basado en las declaraciones del Servicio de Impuestos Internos, haciendo públicas sus declaraciones.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en un comunicado el viernes que el acceso a las declaraciones de impuestos de Trump “es una cuestión de seguridad nacional”.

“El pueblo estadounidense merece conocer los hechos de sus preocupantes conflictos de intereses y el socavamiento de nuestra seguridad y democracia como presidente”, dijo.

‘Precedente peligroso’

Pero el Representante Kevin Brady de Texas, el principal republicano en el panel de Medios y Arbitrios, dijo que la opinión del Departamento de Justicia “sienta un precedente peligroso que arma el código tributario al darle al Congreso el poder peligroso de hurgar en las declaraciones de impuestos privadas de cualquier persona por razones puramente políticas”.

En una solicitud del 16 de junio al Departamento del Tesoro para renovar su solicitud de declaraciones de impuestos de Trump, el presidente de Ways and Means, Richard Neal, sugirió que Trump podría haber alterado la revisión legalmente ordenada del IRS de su información tributaria al comunicarse directamente con el agente involucrado en ella. Neal dijo que la revisión del comité de las declaraciones de impuestos de Trump se centraría en gran medida en si el IRS las auditó adecuadamente.

“Durante los últimos dos años, el IRS no ha podido brindarle al comité la seguridad de que existen suficientes salvaguardas para proteger a un agente de ingresos de la influencia indebida de un presidente que intenta asegurar una auditoría favorable”, escribió Neal. “Quizás el hecho más preocupante es que, si bien la identidad del agente de ingresos es en gran medida secreta dentro del IRS, es conocida por el presidente y los representantes del presidente, que se comunican directamente con el agente sin supervisión”.

Neal, un demócrata de Massachusetts agregó: “Esto plantea preguntas críticas sobre si este empleado está adecuadamente protegido y es capaz de actuar de manera objetiva e imparcial”.

Neal argumentó que la revisión es necesaria para que su comité determine si aplicará una nueva ley para cambiar el programa de auditoría obligatoria para los presidentes, implementado después de que el ex presidente Richard Nixon no pagó sus impuestos por completo, y para determinar si Trump puede han caído bajo la influencia extranjera en los negocios.

La solicitud cubre los ingresos de Trump y los ingresos de varios de sus negocios cerrados, incluido su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

Una portavoz del Tesoro remitió las preguntas al Departamento de Justicia. Los funcionarios del IRS y del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las preguntas sobre cuándo se enviarían los documentos. La portavoz de Trump, Liz Harrington, se negó a comentar.

Los abogados de Trump, que intervinieron en la demanda presentada por los legisladores, dijeron en enero que casi con certeza buscarían bloquear una entrega en la corte, por lo que es poco probable que los demócratas tengan acceso a los documentos en el corto plazo. El juez en ese caso ha dicho que Trump debe recibir un aviso de 72 horas antes de que se publiquen los registros fiscales, lo que le daría tiempo para hacer una solicitud legal para detener o retrasar la transferencia.

En una presentación judicial a última hora del viernes, el comité le pidió al juez que dejara que la orden de notificación de 72 horas expirara el 3 de agosto porque las dos partes acordaron reunirse y elaborar un cronograma que permitiría a Trump impugnar la publicación de los registros.

El cronograma también deberá respetar el interés del comité en la producción oportuna de la información que busca, según el archivo. Las dos partes presentarán su plan al juez el 4 de agosto, dijo el comité.

El caso judicial es parte de un esfuerzo legal múltiple de los demócratas de la Cámara de Representantes para obtener acceso a las declaraciones, después de que Trump se convirtió en el primer presidente en la historia moderna en no hacerlas públicas. Este caso data de 2019, cuando el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes demandó para obligar al entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a entregar los registros fiscales de Trump, el Departamento de Justicia luchó contra las citaciones emitidas por el comité, que presentó una demanda.

“Ya era hora. Nuestro comité solicitó por primera vez las declaraciones de impuestos de Donald Trump el 3 de abril de 2019, hace 849 días “. El representante Bill Pascrell, un demócrata de Nueva Jersey que encabezó los esfuerzos del comité para obtener los registros, dijo en un comunicado.

Otras demandas sobre los registros fiscales del presidente que involucran a sus contadores y banqueros llegaron a la Corte Suprema, que dictaminó que el Congreso no podía obligar a la divulgación, al menos por el momento. Esos casos se devolvieron a los tribunales inferiores para evaluar si los legisladores deberían limitar el alcance de la información que buscaban.

El tribunal otorgó al fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, acceso a los registros fiscales de Trump como parte de una investigación criminal sobre los negocios del expresidente. No está claro si Vance hará públicos esos documentos.

En septiembre de 2020, el New York Times citó declaraciones no reveladas anteriormente al informar que Trump había reclamado pérdidas crónicas durante años como una forma de evitar impuestos. Pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y no pagó impuestos en absoluto en 10 de los 15 años anteriores, informó el periódico.

Trump desestimó los informes del Times el año pasado sobre sus pagos de impuestos como “noticias totalmente falsas”.

El caso es el Comité de Medios y Arbitrios, Cámara de Representantes de los Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 19-cv-1974, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).