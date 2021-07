Biden presiona a Putin para que cesen los ciberataques desde Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que prepara una respuesta contra los ciberataques lanzados desde Rusia hacia importantes empresas de Estados Unidos, y no descartó atacar los servidores que usaron los piratas.

En la primera conversación entre ambos líderes desde la cumbre que mantuvieron en junio en Ginebra, Biden exigió a Putin que “tome medidas para coartar las actividades” de quienes lanzan ciberataques con “ransomware” desde Rusia, informó la Casa Blanca en un comunicado”.

El presidente Biden reiteró que Estados Unidos tomará cualquier medida que sea necesaria para defender a su pueblo y su infraestructura crítica ante este desafío constante”, agrega la nota sobre la llamada telefónica, que duró una hora.

El ciberataque a Kaseya

Biden llamó a Putin menos de una semana después de que una red de origen ruso, llamada REvil, reivindicara un ciberataque contra la firma tecnológica estadounidense Kaseya mediante “ransomware”, un programa que secuestra los datos del usuario a cambio de un pago para liberarlos.

Ese pirateo, que tuvo repercusiones en más de mil 500 empresas en todo el mundo, se suma a otros dos muy dañinos registrados en mayo en Estados Unidos: el que afectó a Colonial, la mayor red de oleoductos del país; y el que golpeó a JBS, el procesador de carne más grande del planeta.

Aunque la Casa Blanca no ha acusado directamente al Kremlin de haber dirigido esos ciberataques, sí considera que tiene una “responsabilidad” de perseguir más duramente las actividades de los piratas informáticos que los han impulsado desde su territorio.

Durante la llamada telefónica de este viernes, Biden reiteró esa misma petición, que ya había hecho a Putin cuando ambos se reunieron en Ginebra.”

Le dejé muy claro (a Putin) que, cuando hay una operación de ‘ransomware’ que llega desde su territorio, incluso si no está patrocinada por el Estado, Estados Unidos espera que ellos actúen contra quien sea, si les damos información suficiente”, afirmó el presidente en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Posible ataque a servidores rusos

Biden respondió con un “sí” a la pregunta de un periodista de si tomará represalias por los ciberataques, y con otro “sí” a la cuestión de si tendría sentido que Estados Unidos atacara los servidores que se utilizaron para lanzar esos jaqueos.

La Casa Blanca no dio más detalles al respecto, y un alto funcionario estadounidense se limitó a indicar que no todas las medidas que tome Washington se harán necesariamente públicas.

”Algunas de ellas serán manifiestas y visibles y otras puede que no lo sean, pero nuestra expectativa es que lleguen en los próximos días y semanas”, dijo el funcionario, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.

En sus declaraciones a la prensa, Biden aseguró que la llamada con Putin había “ido bien” y se mostró “optimista” sobre la posibilidad de que el líder ruso responda a sus exigencias sobre los criminales cibernéticos. ”Creo que vamos a conseguir cooperación” de Rusia, aseguró Biden.

La contradicción del Kremlin

No obstante, el resumen de la llamada que proporcionó el Kremlin no dio muchas esperanzas en ese sentido: la oficina de Putin aseguró que no había “recibido ninguna solicitud de parte de las agencias estadounidenses relevantes” sobre lo que quieren conseguir respecto a los ciberataques.

El Kremlin aseguró carecer de esa información “pese a la disposición de la parte rusa a eliminar juntos manifestaciones criminales en el ciberespacio”.

Preguntado al respecto, el citado alto funcionario estadounidense contradijo rotundamente esa afirmación del Gobierno ruso.

”Hemos enviado a Rusia múltiples peticiones específicas de acción contra los cibercriminales a través de los canales oficiales, y hemos sido claros sobre cuál es la responsabilidad de Rusia al respecto, incluido hoy, de nuevo, al nivel de los presidentes”, recalcó el funcionario.

Pese a esa contradicción entre las capitales, la Casa Blanca insistió en que el diálogo con Moscú sobre los ciberataques ha sido muy intenso desde la cumbre de Ginebra.

”Los ataques de ‘ransomware’ llevan aumentando unos 18 meses, o incluso más, pero esta es la primera vez que hemos tenido este grado de conversación” sobre el tema con Moscú, subrayó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.

La oficina de Biden también atribuyó a ese renovado “trabajo conjunto” de los equipos de ambos presidentes, a partir de la cumbre de Ginebra, el avance sobre Siria acordado este viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Biden y Putin dedicaron parte de su llamada a comentar esa decisión por la que la ONU prorrogó el suministro de ayuda humanitaria desde Turquía al norte de Siria, del que dependen millones de civiles que viven en el último bastión opositor.