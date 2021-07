Organización Trump en el ‘ojo del huracán’ fiscal

Hasta ahora, Trump no ha sido nombrado en los cargos. (Bloomberg)

La Organización Trump y su director financiero durante mucho tiempo se declararon inocentes de los cargos de fraude y robo en el primer caso penal que surgió de una investigación de años del expresidente Donald Trump y sus tratos comerciales.

El director financiero Allen Weisselberg y los abogados de la compañía comparecieron en una sala de audiencias del bajo Manhattan este jueves por la tarde para ser procesados por el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance por 15 delitos graves. Los cargos incluyen fraude fiscal, plan para defraudar, conspiración y falsificación de registros comerciales, y Weisselberg, de 73 años, también enfrenta un cargo de hurto mayor que conlleva una sentencia máxima de 15 años.

Trump no fue nombrado en los cargos, pero el caso puede ser solo la salva inicial del fiscal de distrito, quien también ha estado investigando un posible fraude bancario y de seguros en la compañía. Los cargos contra Weisselberg aumentan significativamente la presión sobre el director financiero para que coopere con los fiscales.

Durante la lectura de cargos ante el juez de la corte del estado de Nueva York, Juan Merchan, el fiscal de distrito adjunto Carey Dunne dijo que la acusación involucraba un plan “arrollador y audaz” de 15 años para evitar impuestos sobre beneficios como autos, apartamentos y matrículas de escuelas privadas extendidas al CFO y otros empleados. Por lo general, estos beneficios se cuentan como compensación y no pagar impuestos sobre ellos es ilegal.

Según la acusación formal , Weisselberg recibió personalmente 1.76 millones de dólares en beneficios no declarados por los que debería haber pagado alrededor de 900 mil en impuestos federales, estatales y municipales. Los fiscales citaron al menos a otro coconspirador no acusado que no nombraron.

‘Fuera de los libros’

“El propósito del plan era compensar a Weisselberg y a otros ejecutivos de la Organización Trump de una manera ‘fuera de los libros’: los beneficiarios del plan recibían una parte sustancial de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos, con una compensación que no se informó o se informó erróneamente “, dijeron los fiscales en la acusación.

El director financiero fue llevado a la sala del tribunal esposado y luego puesto en libertad bajo su propio reconocimiento después de entregar su pasaporte. La próxima audiencia está programada para el 20 de septiembre.

Un acuerdo de cooperación con Weisselberg podría conducir a un caso más amplio contra la empresa y plantear la posibilidad de un enjuiciamiento histórico y políticamente cargado de un expresidente. Con un juicio poco probable antes del próximo año, el director financiero tendrá meses para decidir si oponerse a los cargos o declararse culpable y posiblemente llegar a un acuerdo con los fiscales. Como un ejecutivo de Trump durante cuatro décadas, Weisselberg tiene una visión única de las finanzas y los acuerdos comerciales del expresidente.

Trump ha criticado la investigación de Vance, un demócrata, como una caza de brujas por motivos políticos, y los abogados de la Organización Trump se hicieron eco de sus afirmaciones en una conferencia de prensa después de la acusación. “Si el nombre de la empresa fuera otro, no creo que se hubieran presentado estos cargos”, dijo el abogado defensor Alan Futerfas. Otra abogada de la compañía, Susan Necheles, sugirió que los fiscales estaban haciendo estallar un caso que a lo sumo involucraba a algunos empleados de Trump cometiendo errores en sus declaraciones de impuestos personales.

“Ganaremos este caso, pero este caso nunca debió haber sido presentado”, dijo Necheles. “Es un enjuiciamiento político”.

La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios después de la acusación.

El estratega republicano Rick Tyler, un crítico de Trump, dijo que ser blanco de Vance solo puede aumentar el apoyo del expresidente entre su base. “Esto alimenta su mensaje, que es: ‘Estoy luchando contra un sistema corrupto, todo esto es una caza de brujas, y ahora me persiguen’ ‘, dijo Tyler.

Pero varios expertos legales dijeron que los cargos contra su director financiero conllevan un peligro legal real para Trump.

‘Caso más fuerte’

“La pregunta no es si este es el caso más sólido que pueden presentar contra la Organización Trump, sino si este es el caso más sólido que pueden presentar contra Weisselberg”, dijo Jeremy Temkin, exfiscal. “La presión sobre un testigo potencial que coopera cambia significativamente cuando está en el título de una acusación. Se trata de presionar a Weisselberg y lograr que coopere“.

Si un caso criminal llega a Trump, sería el primero para un expresidente, dijo Paul Rosenzweig, profesor de derecho de la Universidad George Washington. Richard Nixon estuvo a punto de ser acusado por el fiscal especial de Watergate después de dejar el cargo, pero fue indultado por su sucesor, Gerald Ford.

La investigación de Vance se centró inicialmente en el reembolso de la Organización Trump, a través de la oficina de Weisselberg, de los pagos de dinero secreto hechos por Michael Cohen, exabogado personal y reparador de Trump. En el período previo a las elecciones de 2016, Cohen pagó a dos mujeres que afirmaban haber tenido aventuras con Trump.

Desde entonces, la investigación del fiscal de distrito se ha convertido en una revisión de los tratos de la compañía con una variedad de entidades comerciales externas, incluidas Deutsche Bank y Ladder Capital, donde trabaja uno de los hijos de Weisselberg. La procuradora general de Nueva York, Letitia James, se unió a principios de este año a la investigación criminal, mientras que también mantuvo una investigación civil separada de las prácticas comerciales de la compañía, particularmente su valoración de propiedades.

El asunto ya ha sido dos veces ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ordenó a los contadores de Trump en Mazars entregar sus declaraciones de impuestos y registros comerciales a Vance. El fiscal los obtuvo en febrero .

Intención de defraudar

Desde entonces, los fiscales se han centrado en Weisselberg. En un esfuerzo por ganar influencia sobre él, han examinado una serie de ventajas que la Organización Trump otorgó a los empleados favorecidos, incluido su hijo, Barry Weisselberg, quien administraba propiedades de la ciudad de Nueva York administradas por Trump como Wollman Rink antes de que esas concesiones fueran revocadas por el alcalde Bill DeBlasio este año. Se le proporcionó un apartamento gratuito en un edificio de Trump a partir de 2005, informó Bloomberg.

La Organización Trump también pagó las matrículas de las escuelas privadas para los nietos de Allen Weisselberg.

Para condenar a la Organización Trump o Weisselberg por fraude fiscal, los fiscales deben demostrar que tenían la intención de defraudar y deben demostrar el valor de esos beneficios y los impuestos mal pagados.

“Los impuestos sobre la nómina se pagan sobre los ingresos”, dijo Susan Hoffinger, abogada fiscal penal y ex fiscal de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. “Si esos beneficios complementarios se consideran ingresos, deben impuestos sobre la nómina”.

La acusación también podría afectar las perspectivas comerciales de la Organización Trump, una colección de docenas de hoteles, oficinas, campos de golf y otras propiedades por valor de más de 2 mil millones de dólares después de contabilizar la deuda, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, especialmente si los cargos fiscales son un preludio de acusaciones más graves.

“Si una empresa no puede tener acceso al dinero, si sus clientes se dispersan, si sus empleados ya no quieren trabajar para ella, bueno, esa es una forma de matar efectivamente a una empresa sin hacerlo explícitamente”, dijo Miriam Baer, una Profesor de la Facultad de Derecho de Brooklyn y exfiscal federal.

Independientemente de cómo progrese el caso, es casi seguro que no será Vance quien finalmente lo procese. No se postuló para la reelección este año y será reemplazado el 1 de enero por el próximo fiscal de distrito de Manhattan.