Es ‘ridículo’ comparar el asalto al Capitolio con el caso Navalny: Biden sobre dichos de Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la comparación que hizo su homólogo Ruso, Vladimir Putin, sobre los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021 con el caso ‘Navalny.’

En conferencia de prensa, tras la reunión que sostuvo con Vladimir Putin en Ginebra, Joe Biden rechazó que los hechos ocurridos en enero pasado en el Capitolio tras darse a conocer la derrota del Donald Trump para reelegirse como presidente, sean similares a lo que ocurre en Rusia con los críticos del gobierno de Putin.

“Es una comparación ridícula, una cosa es que criminales se inserten en el Capitolio, maten a un oficial de policía y respondan por eso, y otra cosa otra es gente diciendo ‘usted no me permite hablar, no me está permitiendo decir esto o aquello, son criterios diferentes”, subrayó Biden.

Joe Biden hizo esa referencia luego de que el pasado 20 de agosto, fue envenenado Alexéi Navalny, considerado el principal crítico del presidente Vladimir Putin.

Tras recibir tratamiento médico en Berlín y pasar varios días en coma, Navalny fue encarcelado.

Las autoridades rusas negaron tener relación alguna con el envenenamiento, sin embargo, “Navalny logró engañar a un agente del Servicio Federal de Seguridad (FSB) para que revelara que la sustancia tóxica Novichok, de origen soviético, había sido colocada en su ropa interior”, según informó la BBC.