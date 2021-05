OMS advierte de una vez: vendrá un virus más contagioso y mortal que el SARS-CoV-2

“No se equivoquen: esta no será la última vez que el mundo se enfrente a la amenaza de una pandemia”, expresó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa.

Adhanom Ghebreyesus advirtió, en medio de un diálogo sobre un mundo más seguro, que “es una certeza evolutiva que habrá otro virus con el potencial de ser más transmisible y más mortal que este (SARS-Cov-2)”.

El funcionario internacional señaló que el mundo necesita un replanteamiento fundamental de lo que la humanidad entiende por seguridad sanitaria mundial.

No se puede construir un mundo más seguro de arriba hacia abajo, sino que se debe construir desde cero, dijo. “La preparación, la prevención, la detección y la respuesta rápida a las epidemias no comienza en Ginebra, Nueva York ni en ninguno de los corredores de poder del mundo”, externó al tiempo que destacó que este trabajo “empieza en las calles de privaciones y hacinamiento, en los hogares donde no hay suficiente comida, en las comunidades sin acceso a trabajadores de la salud, y en los pueblos y ciudades cuyas clínicas y hospitales carecen de electricidad o agua potable”.

Adhanom Ghebreyesus apuntó que se necesitan “mejores sistemas, construidos localmente y vinculados globalmente en una cadena inquebrantable”, y el único camino viable que tiene el mundo para hacer frente a estas emergencias es la cooperación.

“Un mundo más seguro no es un juego de suma cero. Si alguien se queda atrás, todos quedan retenidos”, afirmó y acotó que “si el más rezagado es el primero en recibir ayuda, si el más débil es el primero en ser fortalecido, si primero se protege a los más vulnerables, todos ganamos”.

En esta línea, el jefe de la OMS criticó una vez más la “escandalosa desigualdad” en la distribución de las vacunas. Más del 75 por ciento de todas las vacunas se han administrado en solo 10 países, según detalló. “Un pequeño grupo de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas del mundo controlan el destino del resto del mundo”.

Así, instó a los países a donar dosis al mecanismo COVAX para que el 10 por ciento de las poblaciones de todos los países haya sido inoculada en septiembre, con el objetivo de alcanzar el 30 por ciento para finales del año.





El COVID-19, enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, ha causado más de 3 millones 450 mil muertes y 167 millones 200 mil casos confirmados en el mundo. Entre las zonas más golpeadas actualmente se encuentra: Estados Unidos, Brasil, India, México y Reino Unido.