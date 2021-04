Canadá prohíbe vuelos desde India y Pakistán por 30 días

Canadá prohibirá los vuelos directos desde India y Pakistán durante 30 días para ayudar a controlar la propagación de nuevas variantes de COVID-19.

La restricción, que entrará en vigor el jueves a las 11:30 p.m., hora de Ottawa, se realizó durante una conferencia de prensa virtual con cinco ministros del gabinete. La medida se produce después de que India experimentó el mayor aumento de casos de coronavirus en un día en el mundo, con 314 mil 835 nuevos contagios.

A los expertos en salud pública les preocupa que una cepa más contagiosa del virus pueda expandirse por el país de mil 300 millones de personas. Países desde Singapur hasta el Reino Unido han prohibido vuelos desde la India debido al empeoramiento de la situación.

Algunas provincias canadienses ya han registrado algunos casos de la variante india. La ministra de Salud, Patty Hajdu, dijo que India representa 20 por ciento de los volúmenes de viajes aéreos recientes a Canadá, pero más de 50 por ciento de todas las pruebas positivas realizadas en la frontera.

“Dado el mayor número de casos de COVID-19 detectados en pasajeros aéreos que llegan a Canadá desde India y Pakistán, Transport Canada está emitiendo un aviso a los aviadores, o NOTAM, para detener el tráfico aéreo directo de pasajeros desde esos países”, dijo el ministro de Transporte Omar Alghabra dijo.

Con una tercera ola de casos que amenaza con abrumar a los hospitales en las principales ciudades canadienses, la presión ha aumentado sobre el primer ministro Justin Trudeau para tomar medidas. El jueves, los líderes de Ontario y Quebec, las dos provincias más pobladas del país, preguntó Trudeau reforzará aún más las normas para los viajeros en las fronteras aéreas y terrestres. Los políticos de la oposición también presionaron al gobierno para detener los vuelos internacionales desde los puntos críticos del coronavirus.

“Actualmente no hay vuelos desde Brasil, pero no dudaremos en prohibir los viajes desde otros países si la ciencia lo confirma”, dijo Alghabra. “Este virus no es chino ni indio. Nos afecta a todos “.

