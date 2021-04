La India tiene otro problema: ya no sabe la cifra real de sus muertos por COVID-19

Los cuerpos que se amontonan en los crematorios y cementerios en toda la India están generando preocupaciones de que el número de muertos por una nueva y feroz ola de COVID-19 pueda ser mucho mayor que los registros oficiales, lo que muestra la escala de un resurgimiento que está abrumando al sistema de salud.

Varias ciudades de la nación del sur de Asia han informado detalles impactantes de cuerpos, envueltos en equipos de protección e identificados por los hospitales como muertos relacionados con el virus, alineados fuera de los crematorios durante horas. Las cuentas recopiladas por Bloomberg de familiares de los muertos y trabajadores y testigos presenciales en crematorios en al menos cinco ciudades indican que el número real de muertes de COVID podría ser significativamente mayor que las muertes informadas por los departamentos de salud del gobierno local.

El jueves, India superó el récord mundial de nuevas infecciones diarias con 314 mil 835 nuevos casos. Con casi 16 millones de infecciones, es la segunda nación más afectada del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Pero si bien el número de casos de Estados Unidos es el doble, su número de muertes es tres veces mayor que lo que India ha informado. El aumento repentino de la tercera economía más grande de Asia pone en riesgo no solo su frágil recuperación económica, sino también la lucha mundial contra la pandemia del coronavirus.

Las muertes en la India siempre se han contado mal, incluso antes de que ocurriera la pandemia. La gran mayoría de las muertes, especialmente en las aldeas rurales, se producen en el hogar y, de forma rutinaria, no se registran. Para otros, la causa de muerte enumerada suele ser anodina (vejez o ataque cardíaco), lo que lleva a los expertos a estimar que solo entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de todas las muertes en la India están debidamente certificadas médicamente.

Los informes de noticias de toda la India sugieren que una combinación de pruebas deficientes y un sistema de salud inundado por el amontonamiento en los hospitales de los enfermos por el virus ha significado que contar las muertes de COVID con precisión sigue siendo una lucha incluso un año después de la crisis de salud.

No capturar los datos de muerte con precisión “crea la idea errónea de que los medios están mostrando casos anecdóticos y la situación general está bajo control”, aseguró Himanshu Sikka, director de estrategia de salud de IPE Global, una firma consultora de desarrollo. “Esto daña los preparativos futuros y las medidas necesarias para una posible tercera ola”.

Datos vs. Cremaciones

En Lucknow, la capital del estado más poblado de India, Uttar Pradesh, el número oficial de muertes de COVID entre el 11 y el 16 de abril fue de 145. Sin embargo, solo dos de los principales crematorios de la ciudad reportaron más de 430 o tres veces más cremaciones. bajo el protocolo COVID-19 en ese período, según testigos presenciales y trabajadores, que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar con los reporteros. Esto no tiene en cuenta los entierros o funerales en otros lugares de cremación más pequeños de la ciudad.

Cuando un residente de Lucknow, que pidió no ser identificado, llegó a uno de los crematorios principales con el cuerpo de un amigo de la familia el lunes por la mañana, le dijeron que podían instalar la pira funeraria en cualquier lugar donde encontraran espacio. Aun así, tomó más de tres horas encontrar un lugar que estuviera lo suficientemente lejos como para tolerar el calor que emanaba de los otros cuerpos en llamas.

No se le permitió usar el horno eléctrico reservado para las muertes por virus porque el hombre muerto no tenía un informe que mostrara que había dado positivo por el virus a pesar de que tenía una receta médica para el tratamiento de COVID-19. Ningún familiar pudo asistir al funeral ya que todos habían dado positivo y estaban en aislamiento domiciliario.

Después de que el paciente murió en un hospital de la ciudad, el personal envolvió el cuerpo en los kits de protección utilizados para las muertes por COVID. La mayoría de los casi 50 cuerpos que el ciudadano de Lucknow vio llegar en las cuatro horas que pasó en el crematorio estaban envueltos de la misma manera, pero no fueron incinerados en el horno eléctrico solo para virus, dijo. Eso probablemente significó que sus muertes no se atribuyeron a COVID.

En la ciudad industrial de Surat, ubicada en Gujarat, el estado natal del primer ministro Narendra Modi, el jefe de un fideicomiso que administra crematorios dijo que se han traído al menos 100 cadáveres cada día durante los últimos 10 días, envueltos en la protección ordenada por COVID. cubierta. El organismo municipal de Surat informó el 19 de abril solo 28 muertes por virus.

“Las estructuras dentro del horno, como los marcos de metal y la chimenea, se están derritiendo y cayendo a pedazos”, dijo Kamlesh Sailor. “Repararlo y mantenerlo en funcionamiento es un desafío, pero no tenemos otra forma, los cuerpos tendrán que desecharse lo más rápido posible”.

“La cifra de muertes es dinámica, difícil de conciliar a partir de una lectura simple”, dijo Navneet Sehgal, secretario en jefe adicional del gobierno de Uttar Pradesh. “Nadie está tratando de ocultar las muertes de COVID-19. Algunas de las muertes en Lucknow que se incluyen como muertes debido a COVID-19 son en realidad muertes normales que se habrían contado incorrectamente “.

No hubo comentarios inmediatos del portavoz del gobierno de Gujarat.

Sanjeev Gupta, un fotoperiodista independiente en la ciudad central de Bhopal, dijo que constantemente ha sido testigo de la incineración de 80 a 120 cuerpos cada día la semana pasada en solo uno de los tres centros de cremación de la ciudad reservados para casos de COVID. Las cifras oficiales de muertes por virus del distrito estaban por debajo de 10 cada día. Según informes de noticias, el gobierno estatal dijo que las muertes eran “sospechosas de COVID”, pero no pudieron ser confirmadas debido a la escasez de equipos de prueba e instalaciones de laboratorio.

Dudas sobre la veracidad de las cifras

La velocidad con la que la pandemia se extendió por todo el mundo significó que, incluso en países con sistemas de salud sofisticados, la mortalidad era difícil de evaluar con precisión, especialmente en los primeros días. Los pacientes con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y otras afecciones crónicas tienen un mayor riesgo de morir a causa de COVID-19. Algunos gobiernos, incluida Rusia, habían atribuido el año pasado la causa de las muertes en algunos de estos pacientes a la afección preexistente, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos oficiales de mortalidad.

Decenas de miles de probables muertes por COVID-19 en Estados Unidos no fueron capturadas por las estadísticas oficiales entre marzo y mayo de 2020, encontró un estudio de julio.

El Ministerio de Salud federal de la India no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Incluso sin cifras precisas, es difícil pasar por alto el impacto mortal de la segunda ola del patógeno en ese país.

Cuatro páginas del periódico en idioma local Sandesh en Rajkot, otra ciudad de Gujarat, fueron cubiertas con obituarios el miércoles. Hace un mes, ocupaban solo un cuarto de página.

Con la ayuda de Dhwani Pandya.