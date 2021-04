La fatiga del coronavirus es un fenómeno real, dice Anthony Fauci

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, reconoció que la fatiga por coronavirus es un fenómeno real.

”Creo que en general tenemos lo que llamamos fatiga por COVID-19. Esto ha estado sucediendo ahora, ya sabes, de 14 a 15 meses, y la gente simplemente está fatigada por eso. No podemos rendirnos. Y esa es la razón por la que los mensajes que yo y mis colegas hacemos todo el tiempo es que tenemos que aguantar un poco más. Vamos a superar esto. Vamos a dejar esto atrás con absoluta certeza. Lo único que no queremos hacer es retroceder prematuramente”, indicó Fauci en entrevista con CNN.

“Quiero decir, no es fácil hacer que las personas que han pasado por esto durante tanto tiempo digan: ‘No me voy a ir de vacaciones de primavera y no me voy a tomar unas vacaciones’. Todo el mundo quiere hacer eso. Pero te lo digo, creo firmemente que cada día que pasa, nos acercamos cada vez más a obtener una ventaja. Y eso significa que las vacunas que se distribuyen a más de 3 millones por día nos llevarán al final donde queremos estar”, añadió.

Reconoció que muchos estadounidenses están cansados de tener que lidiar con la pandemia y quieren seguir adelante con sus vidas, pero dijo que las cosas eventualmente mejorarán.

“Vamos a llegar a donde ellos quieran estar, donde yo quiero estar, donde tú quieras estar, donde tengamos suficientes personas protegidas con las vacunas, que podamos salir y ver los cerezos en flor, y podamos salir y disfrutar a medida que el clima sea más cálido. Va a suceder. Sucederá, pero no se descuide”, indicó.

Recomendó a las personas que se van a reunir en estas vacaciones mantener las medidas de sana distancia y uso de mascarillas.

“Ya sabes, disfruta de las vacaciones, pero sigue cumpliendo con las medidas de salud pública. Si está vacunado y se encuentra en un entorno familiar, puede hacer muchas cosas. Pueden reunirse sin mascarilla y pasar un buen rato”, detalló.