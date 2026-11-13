Cartier deslumbra en Monterrey

El lujo tiene distintas formas de expresarse y Cartier encontró en Monterrey el escenario perfecto para reunir algunas de ellas en una velada excepcional. El pasado 11 de noviembre, la Maison francesa celebró la apertura de su nueva boutique en El Palacio de Hierro Monterrey con una cena de gala en la emblemática Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, donde la alta joyería, el arte, la gastronomía y la música dieron forma a una experiencia marcada por la elegancia.

La celebración convocó a un selecto grupo de invitados, entre representantes de la prensa, celebridades, clientes y personalidades VIP, quienes disfrutaron de una noche concebida para celebrar la llegada de Cartier a una de las ciudades más importantes del país. La elección del recinto aportó un carácter especial al encuentro: un espacio de tradición artística que se convirtió en el escenario de una experiencia donde la sofisticación y la expresión cultural compartieron protagonismo.

Cortesía.

Más allá de una inauguración convencional, la Maison apostó por una celebración que reflejara su visión del lujo, en la que cada detalle contribuyera a construir una experiencia memorable. Desde el entorno arquitectónico hasta la propuesta gastronómica y musical, la velada reunió distintas expresiones del estilo de vida que distingue a la firma francesa.

La experiencia culinaria estuvo a cargo del chef Lucho Martínez, quien creó una cena especial para la ocasión. Su propuesta se acompañó de la música de La Súper Orquesta Filarmónica de la propia escuela, cuyos integrantes aportaron una atmósfera distinguida a la recepción. La combinación de gastronomía y música en vivo convirtió la cena en uno de los momentos centrales de la noche.

Sin embargo, una de las sorpresas más destacadas llegó con la presentación de Natalia Lafourcade. La cantante apareció de manera inesperada para ofrecer una actuación que elevó el carácter de la celebración y regaló a los asistentes uno de los momentos más especiales del encuentro. Posteriormente, la noche continuó con un afterparty musicalizado por el DJ Edu Maruri, quien puso ritmo a la reunión y prolongó la convivencia entre los invitados.

Cortesía.

La alta joyería también tuvo un papel protagónico. Para la ocasión, las celebridades eligieron creaciones de Cartier que acompañaron sus atuendos y reflejaron distintas facetas del lenguaje estético de la Maison, caracterizado por la combinación de tradición, diseño y personalidad.

Ludwika Paleta lució un collar de Joyería Fina Panthère de Cartier, una pieza que remite a uno de los símbolos más reconocibles de la firma. Mabel Cadena también eligió un collar Panthère de Cartier, colección que representa la fuerza y el carácter de la pantera, un emblema profundamente ligado a la historia de la casa joyera.

Cortesía.

Por su parte, Yalitza Aparicio apostó por un collar Clash de Cartier, una propuesta que destaca por sus formas geométricas y su estética contemporánea. Mariana Zaragoza completó su look con un collar Juste un Clou de Cartier, colección reconocida por transformar un objeto cotidiano en una declaración de diseño y sofisticación.

Entre los asistentes también estuvieron Darío Yazbek, María Bottle, Ximena Lamadrid, Edu Maruri y Emiliano Medina, quienes se sumaron a una convocatoria que reunió a figuras del entretenimiento, la moda y el ámbito social.

Cortesía.

La apertura de esta nueva boutique en El Palacio de Hierro Monterrey representa un paso más en la presencia de Cartier en México y acerca su universo de alta joyería, relojería y accesorios a los clientes de la región. Monterrey, con su dinamismo empresarial y su creciente oferta de experiencias exclusivas, se convierte así en un escenario relevante para la Maison.

Con una celebración que integró gastronomía de autor, talento musical y algunas de sus creaciones más emblemáticas, Cartier convirtió su llegada en una experiencia que trascendió el espacio comercial. Una noche en la que el lujo se expresó no sólo a través de las joyas, sino también mediante el arte, la cultura y los detalles que hacen de cada encuentro una ocasión extraordinaria.