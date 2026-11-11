TELMEX fortalece su red nacional de Centros de Datos con la máxima certificación ICREA VI

TELMEX fortalece su infraestructura tecnológica en México con una red de siete Centros de Datos Triara que cuentan con la certificación ICREA VI, el máximo nivel de reconocimiento internacional para este tipo de instalaciones, que avala los más altos estándares de redundancia, seguridad y continuidad operativa para respaldar las operaciones digitales de empresas e instituciones.

Esta certificación reconoce una arquitectura de alta disponibilidad diseñada para responder a las necesidades de organizaciones que requieren mantener sus servicios y aplicaciones críticas en funcionamiento. El estándar contempla una disponibilidad de referencia de 99.9999% para la arquitectura certificada, lo que representa un respaldo para la continuidad de las operaciones y la protección de información estratégica.

En el marco de la entrega de las certificaciones ICREA VI, realizada en el Centro de Datos Triara Querétaro, TELMEX destacó las capacidades de su infraestructura para atender la creciente demanda de servicios digitales, así como para contribuir a la soberanía de los datos de las organizaciones que operan en el país.

Con siete Centros de Datos distribuidos en su ecosistema nacional, la compañía cuenta con una infraestructura que se integra a una de las redes de telecomunicaciones más extensas de México, con más de 650 mil kilómetros de fibra óptica. Esta combinación permite conectar instalaciones, empresas y usuarios con capacidades de procesamiento, almacenamiento y respaldo de información, bajo esquemas de alta disponibilidad.

Sin embargo, la propuesta tecnológica de TELMEX va más allá de la infraestructura física. Su ecosistema integra servicios de conectividad, Nube pública y privada, ciberseguridad, soluciones digitales y servicios administrados, mediante una plataforma que permite a las empresas concentrar diferentes necesidades tecnológicas con un mismo proveedor.

Esta integración cobra relevancia en un entorno empresarial donde la digitalización, el crecimiento de los datos y la adopción de nuevas tecnologías demandan infraestructuras cada vez más flexibles, seguras y escalables. Para las organizaciones, contar con servicios interconectados facilita la administración de sus recursos tecnológicos, reduce la complejidad operativa y permite responder con mayor agilidad a las necesidades del negocio.

A través de sus Centros de Datos Triara, TELMEX ofrece capacidades para alojar aplicaciones, procesar información y respaldar operaciones empresariales, mientras que sus servicios de Nube permiten adaptar los recursos tecnológicos a distintos modelos de operación. De esta manera, las compañías pueden avanzar en la modernización de sus plataformas y desarrollar nuevos servicios digitales sin depender exclusivamente de infraestructura propia.

La seguridad es otro de los componentes centrales de este ecosistema. En este ámbito, Scitum, empresa especializada en ciberseguridad, complementa la oferta de TELMEX con soluciones orientadas a anticipar riesgos, proteger información y activos digitales, así como fortalecer las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes.

La combinación de conectividad, infraestructura de Centros de Datos y servicios especializados permite atender los requerimientos de empresas de distintos tamaños y sectores, particularmente aquellas cuyas actividades dependen de la disponibilidad permanente de sus sistemas, plataformas y procesos digitales.

Asimismo, disponer de infraestructura tecnológica instalada en México contribuye a que las organizaciones mantengan sus datos y servicios bajo esquemas de operación locales, un aspecto cada vez más relevante ante los retos de soberanía digital, protección de información y cumplimiento de las necesidades regulatorias de cada industria.

En este contexto, la certificación ICREA VI representa un reconocimiento a las capacidades de infraestructura y operación de los Centros de Datos Triara, al tiempo que fortalece la posición de TELMEX en un mercado donde la disponibilidad, la seguridad y la continuidad de los servicios digitales son factores estratégicos para la competitividad empresarial.

Con este ecosistema, TELMEX robustece su oferta de soluciones tecnológicas integrales, al combinar siete Centros de Datos de alta disponibilidad con una extensa red de fibra óptica y servicios de Nube, ciberseguridad y administración tecnológica. Una plataforma con la que busca acompañar a empresas e instituciones en sus procesos de transformación digital y respaldar la evolución de sus operaciones en México.