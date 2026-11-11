Monex, 41 años siendo el puente más confiable para hacer negocios internacionales

El mundo financiero se ha vuelto mucho más complejo. Regulaciones que cambian, validaciones constantes, sistemas bancarios diferentes, horarios que no coinciden, noticias que afectan los tipos de cambio o un portal que deja de funcionar.

Y entonces… Un pago detenido, una transferencia en revisión, un mensaje que dice “pendiente”. Y todo, incluyendo tu negocio, se detiene.

Monex, desde hace 41 años, es el puente global más confiable para que tu negocio no se detenga, porque conectamos decisiones con resultados por medio de:

Soluciones ágiles en divisas y pagos internacionales que funcionan con precisión.

Herramientas digitales que facilitan la gestión de los procesos más importantes de tu tesorería (Cash Management).

Coberturas que permiten estabilizar precios frente a la volatilidad (Derivados).

Financiamiento que sostiene operaciones mientras el mercado se ajusta (Créditos).

Plataformas digitales que permiten decidir en tiempo real (Banca Digital).

Fideicomisos eficientes operados en nuestra plataforma que agilizan tu operación (Fiduciario).

Arrendamiento inteligente para renovar y expandir tu infraestructura (Arrendamiento).

Asesoría personalizada para crecer tu capital (Banca Privada).

Diseño de soluciones de ahorro que fortalecen tu estrategia de largo plazo (Ahorro Institucional).

Y fondos de inversión que diversifican y amplifican tu potencial financiero (Fondos de Inversión)

Respaldados por más de cuatro décadas de experiencia impulsando a empresas que hacen negocios internacionales. Contamos con más de 70 mil clientes activos. Gracias a nuestra infraestructura global y presencia internacional en los centros financieros más importantes del mundo: México, EU, Canadá, España, Londres, Países Bajos y Singapur.

Cortesía cliente.

Además de asesoría especializada, certificaciones de calidad, seguridad y transparencia. Nuestras calificaciones internacionales respaldan cada operación. Nuestras calificaciones de Fitch Ratings son AA (mex) y F1+(mex) y HR Ratings HR AA+ y HR1.

Somos el primer banco latinoamericano miembro de CLS, el mayor sistema internacional de liquidación de divisas que garantiza que el intercambio de monedas se haga simultáneamente. Como parte de nuestra responsabilidad social, desde 2020 firmamos los Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y desde hace más de 23 años somos uno de los mejores lugares para trabajar. Además, durante 22 años consecutivos hemos recibido el distintivo Empresa Socialmente Responsable.

Nuestro objetivo es que ninguna empresa se detenga. Por eso seguiremos innovando con productos y estrategias para que puedas operar globalmente, con tranquilidad, sin importar la complejidad del mundo financiero para ofrecerte nuevas rutas para el crecimiento de tu empresa.

Monex. El puente más confiable para hacer negocios internacionales.