Hasta 98 horas de trabajo podrían ahorrarse las empresas con procesos automatizados

La automatización de procesos está dejando de ser una herramienta exclusiva de las grandes corporaciones para convertirse en una necesidad estratégica de las empresas que buscan mejorar su productividad. En un entorno donde la eficiencia operativa, el manejo de datos y la velocidad de respuesta son cada vez más relevantes, Ricoh impulsa Smart Flow, una propuesta que integra tecnologías de digitalización, inteligencia artificial y gestión documental para transformar la manera en que operan las organizaciones. El reto no es menor. En muchas compañías, actividades como la aprobación de documentos, la gestión de facturas, el seguimiento de contratos o la administración de expedientes todavía dependen de procesos manuales que generan retrasos, duplicidad de información y mayores cargas administrativas.

Frente a este escenario, la propuesta de Ricoh se enfoca en conectar personas, información y sistemas mediante flujos de trabajo automatizados que permitan agilizar las operaciones y ofrecer mayor visibilidad sobre cada etapa de los procesos. De acuerdo con la compañía, la implementación de estas soluciones puede representar ahorros de hasta 98 horas de trabajo, dependiendo de las características y necesidades de cada organización.

Del documento físico a la operación inteligente

Uno de los principales cambios que plantea Smart Flow es pasar de la digitalización tradicional de documentos a una administración integral de la información empresarial. Esto implica que los archivos no solamente se almacenen en plataformas digitales, sino que formen parte de procesos automatizados que faciliten su clasificación, validación, aprobación y consulta.

A estas soluciones se suma el Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP), tecnología que utiliza inteligencia artificial para identificar y procesar información, reduciendo la intervención manual en tareas repetitivas. La combinación de estas capacidades busca responder a una necesidad creciente del mercado: contar con operaciones más ágiles sin incrementar proporcionalmente los recursos administrativos.

Una transformación que alcanza a toda la empresa

La automatización también está modificando la dinámica de áreas estratégicas como finanzas, recursos humanos, compras, ventas y logística. En los departamentos financieros, por ejemplo, permite mejorar el seguimiento de facturas, las cuentas por pagar y los procesos de autorización. En recursos humanos, facilita la administración de expedientes, solicitudes internas y documentación de colaboradores.

Mientras tanto, en compras y áreas comerciales, estas herramientas pueden contribuir a agilizar contratos, órdenes de compra y procesos de aprobación, además de mejorar la trazabilidad de la información. Para las organizaciones, estos avances representan una oportunidad de destinar menos tiempo a actividades operativas y concentrar mayores esfuerzos en tareas de análisis, planeación y toma de decisiones.

Sin embargo, incorporar tecnología no garantiza por sí mismo una transformación exitosa. Por ello, el modelo de Ricoh contempla desde el diagnóstico de los procesos actuales hasta el diseño, implementación y medición de resultados, con el objetivo de identificar oportunidades concretas de mejora. En un mercado donde la competitividad depende cada vez más de la capacidad de adaptación, la automatización inteligente comienza a perfilarse como un componente clave de la estrategia empresarial.

Bajo esta perspectiva, Smart Flow refleja la evolución de Ricoh hacia la modernización de los procesos y la transformación de los espacios de trabajo en entornos más inteligentes, conectados y eficientes. A través de la automatización y la gestión digital de la información, la solución busca optimizar las operaciones cotidianas de las empresas en México, con ahorros potenciales de hasta 98 horas mensuales de trabajo, según las características y necesidades de cada organización.