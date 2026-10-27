Profuturo impulsa una conversación profunda sobre el futuro económico de México

Profuturo participó como aliado y moderador en el foro México en la Visión de Las Economistas , un espacio de diálogo liderado por mujeres que analiza los principales retos y oportunidades de la economía mexicana y promueve una mayor participación de las mujeres en el análisis económico.

Hablar del futuro financiero de los mexicanos requiere comprender el futuro económico del país, por ello, para Profuturo además de generar este diálogo, a través del evento, “La Semana de los Economistas”, participó como aliado de “México en la Visión de las Economistas”, un evento anual que reúne a especialistas en política pública, mercados, academia y organismos internacionales para debatir los retos y oportunidades que enfrenta México y sus implicaciones de largo plazo.

Este foro busca promover una mayor participación de las mujeres en el análisis económico para fortalecer el debate público, enriquecer la toma de decisiones y contribuir al crecimiento, la competitividad y el desarrollo de México.

Durante el encuentro se abordaron temas como crecimiento, inversión, comercio, energía, inteligencia artificial, productividad, mercado laboral y cambio demográfico. Al ser factores que están transformando el entorno económico, influirán en las decisiones de empresas, instituciones y personas en las próximas décadas.

De acuerdo con Elena Estavillo, fundadora de Las Economistas: “Somos una comunidad de más de 70 integrantes que conecta y amplifica la voz de las mujeres economistas. Nuestro objetivo es impulsar su participación en la discusión económica del país. Escuchar a Las Economistas no es un gesto simbólico, sino una decisión estratégica para construir un México más productivo, competitivo y con mayor bienestar”.

Durante el panel que moderó Profuturo denominado “Crecimiento, inversión, comercio y contexto macroeconómico.” se planteó una perspectiva de largo plazo sobre cómo las transformaciones de la economía pueden incidir en las decisiones de inversión y en la construcción del patrimonio de los mexicanos.

Como administrador del ahorro para el retiro de más de 8 millones de mexicanos, Profuturo analiza de manera permanente las tendencias que están transformando la economía, ya que impactan directamente en la generación de empleo, el ahorro y las decisiones de inversión. Entender estas dinámicas es fundamental para tomar decisiones con visión de largo plazo y contribuir a la construcción de un patrimonio más sólido para millones de mexicanos.

En este sentido, Arturo García, director general de Profuturo, enfatizó que “México necesita aprovechar todo el conocimiento, talento y visión de las mujeres economistas, para enfrentar sus retos económicos. Participar en estos espacios nos permite comprender mejor los cambios que están transformando la economía del país y fortalecer una visión de largo plazo que contribuya a la construcción de patrimonio y tranquilidad financiera para millones de mexicanos”.

Profuturo continuará participando en espacios que promuevan la inclusión y una mayor participación de las mujeres en el análisis económico, y que le permitan comprender estas transformaciones y traducirlas en una mejor gestión de los recursos de sus clientes, así como en herramientas que les ayuden a planear su futuro financiero.