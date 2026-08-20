Saltillo será sede de ONTOP Leadership 2026: cumbre nacional de mujeres empresarias

Saltillo albergará del 7 al 11 de octubre la cumbre ONTOP Leadership 2026, encuentro nacional de mujeres empresarias organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE). La presentación oficial se realizó en Casa de Coahuila con la participación de autoridades estatales y municipales, representantes empresariales y medios de comunicación.

Sonia Garza González, presidenta nacional de AMMJE, destacó la relevancia de generar espacios que fortalezcan el liderazgo empresarial, creen vínculos entre mujeres de negocios de distintas regiones del país y abran oportunidades de crecimiento y colaboración.

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Agenda empresarial en Saltillo

La sede principal de la cumbre será el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga. El programa contempla conferencias magistrales, paneles empresariales, talleres especializados, expo empresarial con stands de marcas y patrocinadores, encuentros de negocios y espacios de networking, según informó AMMJE.

Las actividades de bienvenida se realizarán en el Museo del Desierto, con dinámicas orientadas a establecer los primeros vínculos entre las participantes provenientes de diferentes estados. Boreque Martínez González, presidenta de AMMJE Saltillo, extendió la invitación a empresarias, empresarios, emprendedores, ejecutivos y líderes de todo el país, y describió la cumbre como una plataforma para conectar talento, compartir conocimiento y transformar ideas en alianzas.

Post Cumbre “Coahuila Mágico”

Como complemento del programa empresarial, la organización preparó la experiencia Post Cumbre “Coahuila Mágico”, diseñada para que los asistentes conozcan escenarios turísticos representativos de la región. El itinerario contempla visitas a Bodegas del Viento, Monterreal y el Campo de Girasoles, y combina turismo, gastronomía, naturaleza y networking.

La propuesta busca extender el impacto de la cumbre más allá del recinto empresarial y proyectar el potencial turístico, cultural y gastronómico de Coahuila entre visitantes que llegan por primera vez al estado.

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Respaldo institucional

Durante la presentación en Casa de Coahuila, autoridades del Gobierno del Estado de Coahuila, del municipio de Saltillo y de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) refrendaron su respaldo a la realización de la cumbre. El apoyo institucional se enmarca en la estrategia de posicionar a Saltillo como sede de encuentros empresariales de alcance nacional, capaz de proyectar la fortaleza económica, empresarial, turística, cultural y gastronómica de la región.

ONTOP Leadership 2026 se desarrollará del 7 al 11 de octubre en Saltillo, con sede principal en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga.

Información e inscripciones en https://www.ontopammjesaltillo.net/