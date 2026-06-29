Indheca aporta más de 35 años de experiencia al Programa de Vivienda para el Bienestar

El Programa de Vivienda para el Bienestar estrena la participación de Indheca Grupo Constructor, una empresa mexicana con más de 35 años de experiencia en infraestructura civil e industrial.

La compañía opera bajo el esquema IPC, que integra ingeniería, procura y construcción. Este modelo le permite participar en todas las fases de un proyecto, desde la planeación hasta la ejecución y entrega final de la obra, con procesos orientados a optimizar tiempos, garantizar estándares de calidad y seguridad, y cumplir con los plazos pactados con cada cliente.

Su operación no se limita a la construcción tradicional. Indheca también participa en arrendamiento de maquinaria, logística, transporte y producción de materiales, lo que le permite cubrir distintos eslabones de la cadena de valor dentro de los proyectos de infraestructura, debido a que la empresa no depende únicamente de servicios externos para atender necesidades complementarias dentro de sus proyectos.

Con ello, ofrece soluciones integrales en construcción, supervisión de obra y soporte operativo.

La empresa cuenta, además, con cuatro certificaciones ISO que respaldan su operación. La ISO 9001 corresponde a gestión de calidad, la ISO 14001, a medio ambiente; la ISO 45001, a seguridad y salud en el trabajo; y la ISO 37001, a prácticas antisoborno. La combinación de estas certificaciones coloca a Indheca dentro del grupo de empresas mexicanas que cumplen con estándares internacionales en distintos frentes de operación.

Este respaldo la distingue y agrega valor en una industria donde la ejecución de proyectos exige controles técnicos, cumplimiento normativo, trazabilidad y prácticas corporativas alineadas con criterios de transparencia.

La compañía también ha incorporado equipos de última generación y procesos alineados con normativas nacionales e internacionales, lo que fortalece sus capacidades técnicas dentro del sector construcción. Estas inversiones han sido parte de su estrategia para sostener relaciones de largo plazo con clientes del sector público y privado, en un mercado donde la rotación de proveedores suele ser alta.

La incorporación al Programa de Vivienda para el Bienestar abre una nueva etapa dentro del portafolio de la compañía, debido a que amplía su presencia hacia el desarrollo civil de escala social y la coloca dentro de uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal en materia de vivienda.

Para Indheca, la entrada a este segmento representa una evolución de su operación. La empresa ya cuenta con experiencia técnica, capacidad operativa instalada y una estructura logística que le permite participar en proyectos de infraestructura de distintas escalas, lo que reduce la curva de aprendizaje frente a compañías que ingresan al sector habitacional desde cero.

Con esta incorporación, Indheca suma el sector vivienda a un portafolio construido durante más de tres décadas en obras civiles, industriales y servicios complementarios para la industria de la construcción.