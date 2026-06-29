Inbursa y Aeroméxico lanzan nuevo portafolio de tarjetas para impulsar la experiencia de viaje

La convergencia entre servicios financieros y programas de lealtad sigue ganando terreno en México. Como parte de esta tendencia, Grupo Financiero Inbursa y Aeroméxico anunciaron el lanzamiento de un nuevo portafolio de tarjetas de marca compartida, una alianza estratégica que busca fortalecer la experiencia de viaje de los clientes mediante beneficios exclusivos, acumulación acelerada de recompensas y acceso a servicios premium.

Respaldada por la red global de aceptación de Mastercard, la nueva propuesta integra la experiencia bancaria de Inbursa con el ecosistema de viaje de Aeroméxico y su programa Aeroméxico Rewards, considerado uno de los esquemas de lealtad más sólidos del sector aéreo en el país.

Cortesía. (bruno sanchez)

El portafolio está conformado por tres tarjetas de crédito —Ascend, Elevate y Horizon— además de una cuenta con tarjeta de débito Inbursa–Aeroméxico. Cada producto fue diseñado para responder a distintos perfiles de viajeros, desde quienes comienzan a viajar con mayor frecuencia hasta clientes de alto valor que buscan experiencias exclusivas y servicios diferenciados.

Uno de los principales atractivos de la oferta es la acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards en compras cotidianas, con una generación acelerada de recompensas en consumos relacionados con la aerolínea. Asimismo, contempla bonos de bienvenida y beneficios anuales vinculados al nivel de gasto de los usuarios, incentivando la permanencia y el uso constante de los productos financieros.

La propuesta también incorpora ventajas orientadas a mejorar cada etapa del viaje. Entre ellas destacan equipaje incluido en todos los productos, acceso progresivo a Salones Premier, ingreso a salas VIP internacionales, beneficios de Abordaje Prioritario para agilizar procesos aeroportuarios, así como oportunidades para obtener ascensos de categoría y boletos dos por uno al alcanzar determinados objetivos de consumo.

Adicionalmente, los usuarios podrán acceder a descuentos que oscilan entre 5 y 15 por ciento en la redención de puntos al reservar vuelos, además de beneficios especiales en Aeroméxico Vacations y en el programa Plan Multiplica.

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Para ambas compañías, esta alianza representa una apuesta por fortalecer la vinculación con sus clientes a través de una propuesta de valor que trasciende los servicios tradicionales. La estrategia responde a una creciente demanda de productos financieros que generen beneficios tangibles y experiencias personalizadas, especialmente en segmentos asociados a viajes y estilo de vida.

Querido pasajero:

En Aeroméxico creemos que cada viaje merece comenzar con beneficios que acompañen tu estilo de vida, dentro y fuera del avión. Por ello, junto con Inbursa, presentamos nuestras nuevas tarjetas de marca compartida Inbursa–Aeroméxico, diseñadas para reconocer y recompensar a quienes hacen del viaje parte esencial de su día a día.

Esta nueva familia de tarjetas integra experiencias diferenciadas en cada trayecto: acumulación acelerada de Puntos Aeroméxico Rewards, beneficios exclusivos en equipaje, accesos a Salón Premier, prioridad en el aeropuerto y oportunidades únicas para viajar más y mejor. Todo ello, con el respaldo de una red global de aceptación que permite disfrutar sus beneficios en cualquier parte del mundo.

La solidez y experiencia financiera de Inbursa, sumadas al alcance, conectividad y programa de lealtad de Aeroméxico, se complementan con la tecnología y cobertura internacional de Mastercard, para ofrecer una solución integral que eleva la experiencia de nuestros clientes y refuerza nuestro compromiso con la innovación y el servicio.

Esta alianza refleja una visión compartida: crear valor real, tangible y duradero para nuestros pasajeros, ofreciéndoles más razones para disfrutar cada kilómetro recorrido.

Gracias por confiar en nosotros y permitirnos acompañarte en cada viaje.

¡Buen vuelo!

Con disponibilidad prevista a partir de junio de 2026, el nuevo portafolio Inbursa–Aeroméxico busca posicionarse como una alternativa competitiva dentro del mercado de tarjetas co-brandeadas en México. La iniciativa combina recompensas, servicios premium y facilidades de viaje en una sola plataforma, con el objetivo de convertir cada compra en una oportunidad para acercar a los usuarios a su próximo destino.