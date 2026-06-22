Americas Trade Alliance abre un proceso de selección en que podrías formar parte del grupo más poderoso del comercio México - EEUU

A menos de un mes de celebrarse el Port-Laredo Global Trade Summit ’26, Americas Trade Alliance anunció la apertura de un proceso extraordinario de selección para integrar la Delegación Oficial Mexicana representativa en este foro internacional, considerado uno de los de mayor relevancia para el futuro del comercio con EEUU, logística y cadenas de suministro de América del Norte.

El Summit reunirá, los próximos 12 al 14 de julio en la ciudad de Laredo, Texas, a autoridades gubernamentales, representantes de organismos aduaneros, directivos de empresas internacionales, operadores logísticos, agentes aduanales, especialistas en cumplimiento regulatorio, inversionistas, universidades y líderes empresariales de diversos países, quienes analizarán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la integración económica de la región.

Como parte de este esfuerzo, Americas Trade Alliance ha decidido extender un número limitado de Invitaciones Institucionales a empresas mexicanas, profesionistas y estudiantes destacados que deseen incorporarse activamente al ecosistema del comercio internacional y fortalecer sus vínculos con los principales actores del sector.

Más que una convocatoria abierta, se trata de un proceso de selección, mediante el cual se integrará una representación mexicana conformada por perfiles con potencial para contribuir al desarrollo del comercio bilateral entre México y Estados Unidos.

La invitación está dirigida a:

Pequeñas y medianas empresas con actividad exportadora o con proyectos de internacionalización hacia el mercado estadounidense.

Profesionistas especializados en comercio exterior, logística internacional, aduanas, transporte, cumplimiento regulatorio, supply chain, nearshoring, desarrollo de negocios e inversión.

Estudiantes de los últimos semestres y egresados recientes de carreras como Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Relaciones Internacionales, Logística, Economía, Administración y disciplinas afines que deseen iniciar una trayectoria profesional en el comercio global.

Los participantes seleccionados podrán asistir al Port-Laredo Global Trade Summit ’26 mediante una invitación institucional y pase con acceso a conferencias magistrales, paneles especializados, espacios de networking, encuentros empresariales y actividades diseñadas para facilitar el intercambio de experiencias con autoridades y líderes de la industria de ambos países; entre los ponentes y patrocinadores se encuentran empresas de gran envergadura en la industria de la aviación, marítima, de transporte de locomoción eléctrica como TESLA y representantes de autoridades estadounidenses, además de conferencistas de gran talla de EEUU y de Europa.

Cortesía.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es que esta Delegación Oficial Mexicana represente una nueva generación de empresarios, especialistas y jóvenes profesionistas capaces de fortalecer la competitividad regional y participar activamente en la evolución de las cadenas de suministro que hoy conectan a Norteamérica con los principales mercados del mundo.

La convocatoria permanecerá abierta únicamente durante las próximas semanas debido al número limitado de invitaciones disponibles.

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a select@americastradealliance.com incluyendo la siguiente información:

Nombre completo.

Empresa, universidad u organización a la que pertenece.

Cargo, profesión o semestre que cursa.

Ciudad y estado de residencia.

Breve semblanza profesional o académica.

Descripción de su interés en participar en el Port-Laredo Global Trade Summit ’26.

Confirmación de contar con pasaporte y Visa estadounidense vigentes.

Las solicitudes serán evaluadas por un Comité de Selección de Americas Trade Alliance, que considerará el perfil profesional, el potencial de vinculación internacional y la contribución que cada participante pueda aportar al fortalecimiento del ecosistema de comercio exterior entre México y Estados Unidos.

Con esta iniciativa, Americas Trade Alliance busca facilitar la incorporación de nuevos actores al diálogo binacional sobre comercio internacional y contribuir a la formación de una comunidad empresarial y profesional preparada para enfrentar los retos derivados del nearshoring, la modernización de las aduanas, la transformación logística y la creciente integración económica de América del Norte, es un gran paso para el comercio internacional Mexico-EEUU.

En un entorno donde la competitividad depende cada vez más del conocimiento, la colaboración y la innovación, el Port-Laredo Global Trade Summit ’26 representa una oportunidad excepcional para establecer relaciones estratégicas.

El proceso de selección ya se encuentra abierto y concluirá una vez cubiertos los espacios disponibles para integrar esta Delegación Oficial Mexicana. El foro es bilingüe y el sitio oficial: https://Portlaredo.com/tradesummit

Envía tu datos o postulación al email: select@americastradealliance.com