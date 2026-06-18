InverCap Afore se posiciona entre las administradoras de mayor rendimiento del SAR en 2026

Los resultados más recientes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) reflejan un entorno favorable para los trabajadores mexicanos y muestran el desempeño competitivo de las administradoras de fondos para el retiro.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) al cierre de mayo de 2026, InverCap Afore se ubicó entre las instituciones con mejores rendimientos de los últimos 12 meses al posicionarse en los primeros lugares de ocho de las diez Siefores Generacionales que integran el sistema.

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La administradora obtuvo el primer lugar en las Siefores correspondientes a los grupos generacionales SB 70-74, SB 75-79, SB 80-84, SB 85-89 y SB 90-94.

Además, alcanzó la segunda posición en SB Inicial, SB 65-69 y SB 95-99.

*Cifras al cierre de mayo de 2026, publicados en la página de internet de la Comisión (www.gob.mx/consar). Rendimientos con precios de bolsa, ya incluye el cobro de la comisión. Rendimientos anualizados, últimos 12 meses. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

El desempeño de las Siefores tiene un impacto directo en el crecimiento de los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores, ya que los rendimientos representan uno de los principales factores para incrementar el ahorro destinado al retiro.

Especialistas del sector atribuyen estos resultados a estrategias de inversión de largo plazo orientadas a aprovechar oportunidades de mercado, manteniendo al mismo tiempo una gestión prudente del riesgo y una adecuada diversificación de activos.

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Según la información más reciente de la CONSAR, algunas de las Siefores administradas por InverCap registraron rendimientos anualizados netos de hasta 19 por ciento, reflejando un desempeño competitivo dentro de la industria.

En un contexto de cambios económicos y financieros a nivel global, los resultados refuerzan la importancia del SAR como una herramienta clave para la construcción de patrimonio de largo plazo. Asimismo, evidencian el papel que desempeñan las Afores en la generación de valor para millones de trabajadores que buscan fortalecer su seguridad financiera rumbo al retiro.

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