PropTech Latam Summit Week 2026 apuesta por más negocios, networking e innovación para transformar el Real Estate regional

La transformación digital del sector inmobiliario continúa acelerándose en América Latina y tendrá uno de sus principales puntos de encuentro del 1 al 5 de junio de 2026 con la realización de PropTech Latam Summit Week 2026, evento que celebrará su novena edición en la Ciudad de México con una propuesta renovada enfocada en generar conexiones de negocio y oportunidades de crecimiento para toda la industria.

Considerado uno de los encuentros más relevantes del ecosistema PropTech en la región, el evento reunirá a startups, inversionistas, desarrolladores, empresas tecnológicas, fondos de inversión y líderes corporativos que buscan impulsar la evolución del Real Estate a través de la innovación.

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La edición 2026 apuesta por una experiencia integral que combinará conferencias, workshops, exposiciones, sesiones de pitch y espacios interactivos diseñados para acercar soluciones tecnológicas a toda la cadena de valor inmobiliaria. Sin embargo, una de las principales novedades será la incorporación del concepto Doing Business, una iniciativa creada para facilitar reuniones estratégicas, promover alianzas y acelerar la generación de nuevos proyectos.

“Vivimos un momento de cambio profundo. El Real Estate, tal como lo conocíamos, ya no existe. Las reglas del juego están siendo reescritas por la tecnología, por nuevas formas de habitar, de construir, de invertir y de gestionar los activos inmobiliarios”, destacó Andrea Rodríguez Valdez, al referirse a la visión que impulsa esta nueva edición.

El crecimiento del encuentro refleja también la evolución que vive el sector. Durante 2025, PropTech Latam Summit Week registró una asistencia récord de más de 2 mil participantes provenientes de 19 países. Entre ellos destacaron presidentes y fundadores de compañías, directores generales, líderes de innovación y especialistas que buscan mantenerse a la vanguardia en un mercado cada vez más competitivo.

En este contexto, una de las compañías que reforzará su presencia en el evento será Círculo de Crédito, que participará como sponsor estratégico con el objetivo de consolidar su posicionamiento dentro del ecosistema inmobiliario digital de América Latina.

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La empresa, una Sociedad de Información Crediticia regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y propiedad de Experian, ha encontrado en la convergencia entre identidad digital, historial financiero y mercado inmobiliario una de las mayores oportunidades de crecimiento para los próximos años.

Su participación llega en un momento clave para la industria. Con proyecciones que apuntan a que el mercado inmobiliario latinoamericano superará los 1.1 billones de dólares en 2026, temas como el scoring alternativo, la digitalización de procesos de arrendamiento y el acceso al crédito para millones de personas se han convertido en discusiones prioritarias para el sector.

La presencia de Círculo de Crédito en PropTech Latam Summit Week 2026 busca precisamente contribuir a ese debate, aportando soluciones tecnológicas que permitan ampliar el acceso a productos financieros y fortalecer la confianza en las transacciones inmobiliarias digitales.

Con una agenda ampliada, nuevas dinámicas de vinculación y la participación de empresas líderes de distintos segmentos, PropTech Latam Summit Week 2026 se perfila como un espacio donde convergerán conocimiento, tecnología y negocios para impulsar la siguiente etapa de crecimiento del Real Estate en América Latina.