México se alista para la Sexta Revolución Tecnológica con el Congreso IA America Digital 2026

México y Centroamérica atraviesan un punto de inflexión histórico. La llamada Sexta Revolución Tecnológica, impulsada por la convergencia entre Inteligencia Artificial (IA), Web3, cloud y tecnologías exponenciales, está transformando industrias, economías y la forma de trabajar. En este contexto, el 11º Congreso IA America Digital México 2026 se perfila como el principal foro regional para entender, anticipar y capitalizar este cambio estructural.

El evento se realizará los 9 y 10 de junio de 2026 en el World Trade Center de la Ciudad de México y reunirá a más de 5,000 líderes C-Level, autoridades, empresas tecnológicas y tomadores de decisión de 22 países, en una agenda integral que combina Expo, conferencias especializadas y networking estratégico.

Cortesía.

La historia demuestra que aproximadamente cada 50 años el mundo enfrenta una revolución tecnológica capaz de redefinir por completo los modelos productivos. La Sexta Revolución, que inició alrededor de 2017, tendrá su mayor impacto hacia 2030, marcada por la descentralización de la web, la automatización inteligente y la consolidación de una economía colaborativa.

En México, este fenómeno ya es tangible. El valor del mercado de Inteligencia Artificial alcanzará los 450 millones de dólares en 2025, con aplicaciones clave en sectores como banca, salud, retail y telecomunicaciones. Además, la adopción acelerada de IA podría incrementar el PIB nacional hasta 2.8% gracias a mejoras sustanciales en productividad y eficiencia operativa.

“La necesidad de cambio está en todas las áreas de las organizaciones. Gracias a la IA, hoy las personas tienen acceso al conocimiento para tomar mejores decisiones, y eso es lo que ha acelerado los procesos en todas las industrias”, explica David Ruiz, Head of Data Analytics & AI en Google Cloud.

Cortesía (jon halty)

Bajo este escenario, el Congreso IA America Digital México 2026 ofrecerá tres pilares estratégicos. El primero es una Expo de más de 20,000 m² con más de 200 stands, donde proveedores globales y regionales presentarán soluciones que integran IA, Cloud, Big Data, Web3, Blockchain, IoT y 5G. Empresas como Google Cloud, Huawei Cloud, Salesforce, Siemens, Microsoft, Zoho, Uber y Cloudflare, entre muchas otras, mostrarán aplicaciones reales orientadas a optimizar procesos, reducir costos y transformar modelos de negocio.

El segundo pilar será un programa de más de 100 conferencias, estructuradas en siete foros especializados, que abordarán desde transformación digital, marketing, banca y fintech, hasta industria 4.0, blockchain y Web3. Entre los participantes destacan directivos de empresas como Siemens, Telefónica Tech, L’Oréal, El Palacio de Hierro, Huawei, Microsoft y Salesforce.

Finalmente, el congreso apuesta por el networking de alto valor a través de reuniones uno a uno, facilitadas por una aplicación avanzada que permite conectar estratégicamente con otros líderes del ecosistema tecnológico y empresarial. Con este encuentro, México refuerza su papel como hub tecnológico de la región, preparándose para competir y crecer en la nueva economía digital.