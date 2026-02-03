Aeroméxico reafirma su liderazgo global con puntualidad récord y estrategia de crecimiento

Aeroméxico se colocó en la cima de la industria aérea mundial al obtener el Premio Global de Puntualidad de Cirium. Al ser nombrada por segundo año consecutivo, la aerolínea global más puntual de acuerdo al On Time Performace Review de la Consultoria Cirum. Este reconocimiento está reservado para un grupo muy reducido de aerolíneas capaces de sostener un desempeño operativo de clase mundial de forma consistente.

En un sector marcado por retos constantes, mantener niveles de desempeño estables suele ser la excepción. Aeroméxico, sin embargo, ha demostrado que la confiabilidad no es producto del azar. Requiere inversión continua, procesos robustos y una ejecución disciplinada en miles de decisiones operativas diarias.

Cirum On-Time Winner

Tras cerrar 2024 como la aerolínea global más puntual del mundo, con 86.7% de sus vuelos aterrizando en tiempo y 87.7% despegando según su itinerario, la compañía elevó aún más la vara en 2025. Durante 2025, la compañía alcanzó un índice de llegadas a tiempo de 90% para salidas fue de 91.8%, consolidando un patrón de excelencia sostenida, más que un desempeño aislado.

La fortaleza operativa se reflejó también en los resultados financieros. Durante el tercer trimestre de 2025, Aeroméxico reportó su segundo mejor desempeño histórico, con ingresos por 1,400 millones de dólares y un margen EBITDA ajustado del 31%. Estas cifras se alcanzaron pese a un entorno complejo, marcado por mayores costos y tensiones regulatorias, lo que refuerza el posicionamiento premium de la aerolínea y la disciplina de su estrategia de red.

En paralelo, Aeroméxico avanzó en la construcción de su red del futuro. El anuncio de nuevas rutas como Ciudad de México–Barcelona, con seis frecuencias semanales, y Monterrey–París, la primera conexión directa entre ambas ciudades, refleja confianza en la demanda internacional. Estas expansiones se apoyan en acuerdos de código compartido y en el fortalecimiento de la red SkyTeam, incluida la cooperación con SAS, que amplía la conectividad entre México y Europa.

Ejecutar una expansión internacional de largo alcance mientras se mantiene una puntualidad líder en la industria es poco común. Hacerlo con consistencia sugiere una base operativa madura y una gestión eficiente de recursos. Bajo el liderazgo del CEO Andrés Conesa y del COO Santiago Diago, Aeroméxico ha integrado la confiabilidad como un eje cultural, donde la coordinación, la rendición de cuentas y la mejora continua son parte del día a día.

El reconocimiento de Cirium no solo distingue a la aerolínea, sino que establece un estándar para la industria aérea global: la puntualidad, cuando se gestiona como estrategia, también genera valor.