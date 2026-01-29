El programa Actinver | Apoya beneficia a 17 fundaciones con impacto social en distintos puntos del país

Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver, y Héctor Madero Hornedo, Fundador de Actinver y Actinver | Apoya, rodeados de las organizaciones beneficiadas.

Actinver apoyó a 17 fundaciones con impacto comunitario en 11 estados del país.

Desde 2010, el programa Actinver | Apoya ha beneficiado a más de 100 mil personas.

Educación, salud y medio ambiente concentran la estrategia social de la institución.

En un país donde la solidaridad y la colaboración entre sectores son claves para hacer frente a importantes rezagos, Actinver llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento del programa Actinver | Apoya 2025, mediante la cual refrendó su compromiso con el desarrollo social sostenible al respaldar a 17 fundaciones que impulsan proyectos de alto impacto en diversas regiones de México, cinco más que en la edición anterior.

Desde su creación en 2010, Actinver | Apoya se ha consolidado como un esquema de colaboración entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. A la fecha, el programa ha respaldado más de 190 proyectos sociales, beneficiando a más de 100 mil personas, con iniciativas enfocadas en educación, salud y medio ambiente, ejes estratégicos de la inversión social de la institución. Tan solo en esta edición 2025, el total de personas beneficiadas es de más de 27,000 en once estados del país.

Héctor Madero Hornedo, fundador de Actinver y del programa Actinver | Apoya, destacó que el impacto social sostenible se construye a partir del trabajo conjunto entre sectores. “Los mejores resultados se logran cuando empresas y organizaciones civiles suman esfuerzos con un propósito común. Este programa demuestra que la colaboración genera beneficios reales y duraderos en las comunidades”, afirmó.

Las fundaciones reconocidas en la edición 2025 reflejan la diversidad de los retos sociales del país, desde nutrición infantil y salud mental, hasta reconstrucción comunitaria, derechos de las mujeres, desarrollo rural y fortalecimiento del tejido social.

Las organizaciones apoyadas este año son:

Chiapas

IXIM

Ciudad de México

Apoyo Integral Gila

Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia

Amor Infinito

InRoads

Guerrero

Cooperación Comunitaria

Jalisco

Organismo de Nutrición Infantil

Nuevo León

Salud Mental para Indigentes (SAMPIN)

Oaxaca

GRUPEDSAC

Puebla

All Hands & Hearts

Reconstruyendo Muros

Ayuda en Acción de México

Querétaro

Zorro Rojo

San Luis Potosí

Rino–Q

Nutriendo para el Futuro

Tamaulipas

Colon Feliz

Sonora

Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui (PROVAY)

“En Actinver creemos que el crecimiento económico debe ir de la mano de la responsabilidad social. Invertir en organizaciones que transforman vidas es invertir en el futuro de México”, señaló Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver, al destacar la importancia de fortalecer modelos de inversión social con impacto medible y visión de largo plazo.

Además de las actividades con las instituciones arriba mencionadas, Actinver | Apoya sumó en 2025 más de 600 horas de voluntariado, una reforestación en conjunto con la compañía de Seguros Zurich, y una colaboración con la ABM para la entrega de víveres al CENACED en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Mediante este tipo de iniciativas, Actinver reafirma su compromiso con la inversión social responsable y con el fortalecimiento de proyectos que generan desarrollo humano, comunitario y sostenible en México.