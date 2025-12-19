La edición 17 del Reto Actinver confirmó que la educación financiera se consolida como un motor de movilidad y formación de nuevos inversionistas en México

La edición 17 del Reto Actinver cerró 2025 como el evento de educación financiera y simulador de inversiones más grande de México, con una afluencia de participantes sin precedentes y resultados que confirman que el interés por dominar las finanzas personales ya trasciende cifras y se traduce en aprendizaje real.

Durante seis semanas, del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2025, miles de mexicanos recibieron herramientas educativas y prácticas para invertir, combinar estrategias y competir en un simulador con 1 millón de pesos virtuales conectado en tiempo real con la Bolsa Mexicana de Valores.

Reto Actinver 2025: la educación financiera impulsa al nuevo inversionista mexicano

Este año, la participación alcanzó cerca de 40 mil personas, y las mujeres representaron casi el 40% de los inscritos, un dato que evidencia un interés creciente por tomar el control de sus finanzas personales. Asimismo, 67% de los participantes eran inversionistas principiantes, lo que confirma que el reto continuó funcionando como una puerta de entrada al mercado financiero formal.

Un elemento definitorio de esta edición fue la participación universitaria: 24,097 estudiantes, equivalentes a 63% del total de inscritos, provenían de universidades públicas y privadas con convenio activo dentro del Reto, entre ellas la UNAM, IPN, ITAM, UANL, IBERO, UAM, UVM, UNITEC, CETYS, UDG, UDLAP y La Salle. En los últimos tres años, la participación acumulada de estudiantes supera las 66 mil personas, una cifra histórica para un programa de simulación de inversiones en México.

Los testimonios recopilados reflejaron no solo logros cuantitativos, sino transformaciones personales: “Aquí aprendimos lo que no aprendimos en la escuela,” afirmó uno de los participantes, mientras otro comentó: “A mis 70 años… todo es posible, no hay imposibles.” Estas voces confirman que el conocimiento financiero dejó de ser exclusivo de unos pocos y se convirtió en un objetivo social aspiracional.

Luis Tinajero, director de Reto Actinver y de Estrategia Acelera en Actinver (Acelera Academy), señaló que la edición 17 representó la democratización del conocimiento financiero. Indicó que los resultados confirman la necesidad urgente de información de valor que permita a las personas entender cómo manejar mejor su dinero, su ahorro y sus inversiones, y que esta respuesta del público es un claro termómetro del interés real por aprender a invertir en México.

La competencia incluyó más de 70 conferencias y más de 50 ponentes, así como dinámicas que atendieron desde perfiles que apenas se iniciaban hasta inversionistas con mayor experiencia. La diversidad etaria también fue destacada: aunque los tres primeros lugares se ubicaron en la década de los 30 años, el Top 10 incluyó participantes de entre 28 y 65 años, lo que confirma que la inversión ya no está concentrada en un solo segmento de edad.

Finalmente, la bolsa de premios superó los 2 millones de pesos en incentivos, incluyendo $500 mil pesos para el primer lugar, premios semanales y reconocimientos por avance en el aprendizaje. Estas recompensas consolidaron al Reto Actinver como una experiencia integral de educación financiera con impacto social. Más información: https://www.retoactinver.com/