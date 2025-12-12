Alianza por el talento: 2 mexicanas unen fuerzas para llevar educación STEM a comunidades vulnerables

En un esfuerzo conjunto por transformar las oportunidades educativas y laborales en comunidades vulnerables, Fundación Por México y la Fundación Espacial Katya Echazarreta formalizaron un acuerdo de colaboración que busca impulsar programas de ciencia, tecnología e innovación con sentido social. La alianza, encabezada por Karla Mawcinitt Bueno, presidenta y fundadora de Fundación Por México, y Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, coloca a la educación STEM como un eje estratégico para el desarrollo del país.

El Convenio de Colaboración Interinstitucional permitirá integrar nuevos contenidos y metodologías al modelo Aula Por México®, una plataforma educativa que ha logrado acercar formación y certificación a personas con rezago académico. Con esta alianza, ambas organizaciones diseñarán e implementarán iniciativas centradas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con atención especial a mujeres, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad, así como a comunidades donde el acceso a educación formal es limitado.

Fundación Por México y la Fundación Espacial Katya Echazarreta unirán esfuerzos

Uno de los elementos más destacados es la incorporación del proyecto “Campamento Aeroespacial Echazarreta”, al que podrán acceder las personas que acrediten sus habilidades dentro de los programas de capacitación y certificación. Las y los participantes podrán involucrarse como tripulantes, monitores o colaboradores, lo que abre una ventana inédita para acercarse al ecosistema aeroespacial desde etapas tempranas de formación. La propia Katya Echazarreta asistirá de manera presencial en actividades formativas dentro de las aulas, con el fin de inspirar a nuevas generaciones e incentivar la participación femenina en sectores de alta especialización.

El convenio también contempla el desarrollo de procesos de certificación de competencias laborales vinculadas con la industria aeroespacial, una de las más dinámicas y estratégicas para México. Estas certificaciones serán fundamentales para fortalecer la vinculación con empresas del sector, organismos empresariales y centros académicos, facilitando la inserción de talento en un mercado que demanda perfiles técnicos altamente capacitados.

Además, la alianza promoverá el intercambio de contenidos, materiales pedagógicos y experiencia técnica entre ambas organizaciones, lo que permitirá ampliar el alcance de los programas y combatir de manera más efectiva el rezago educativo. La colaboración se orienta a consolidar alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles para impulsar donaciones, fortalecer redes de apoyo y maximizar el impacto social de sus iniciativas.

Durante la firma del convenio, el Ing. Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), fungió como testigo de honor. En el evento, ambas fundaciones reiteraron su compromiso por promover la educación científica y tecnológica en México, así como por abrir oportunidades reales de desarrollo profesional mediante esquemas de capacitación y certificación laboral con enfoque social y territorial.

La trayectoria de las figuras clave detrás de esta alianza: Karla Mawcinitt, creadora del modelo Aula Por México® y reconocida en foros globales por su labor en educación y movilidad social; Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en llegar al espacio y referente internacional de divulgación científica; y el Ing. Luis Lizcano, con más de 25 años de experiencia impulsando el desarrollo industrial y aeroespacial en México. Sus perfiles, complementarios y de alto impacto, refuerzan la ambición del proyecto: acercar ciencia, tecnología y oportunidades laborales a quienes históricamente han tenido menos acceso, impulsando una nueva generación de talento mexicano.