Tarjetas al alza: industria apuesta por Monitorea, inteligencia crediticia en tiempo real

El mercado de tarjetas crece a un ritmo que rebasa la capacidad de muchos otorgantes para evaluar el riesgo con precisión. Ese desajuste ya se manifiesta en la operación diaria con información crediticia fragmentada, menor margen en el ingreso disponible y portafolios que comienzan a mostrar signos de deterioro.

Por ello, reforzar la capacidad analítica del sistema financiero y anticipar comportamientos de pago se vuelve indispensable para acompañar mejor a las personas y construir un ecosistema más estable y sostenible.

Aunque la colocación de crédito continúa en expansión, mucho de este financiamiento es usado para cubrir gastos cotidianos como salud y servicios, lo que puede elevar la probabilidad de incumplimiento. Administrar una cartera ya no es cobrar a tiempo, también es anticipar el deterioro antes de que aparezca y eso sólo es posible con información completa.

“El valor ya no está en saber cómo se comporta el cliente dentro de una sola cartera, sino en entenderlo de forma integral y en todo el ecosistema crediticio. Esa visión evita sorpresas y permite diseñar productos más sostenibles”, afirma Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito.

Cortesía

Monitorea: el reporte que acelera ventas y reduce deterioro

Para responder a este desafío, Círculo de Crédito presenta Monitorea, un reporte especializado que convierte la información crediticia en una herramienta que posibilita una lectura integral del usuario: cómo paga, dónde se atrasa, qué productos utiliza y qué señales anticipan deterioro o potencial de crecimiento.

Más de 20 años de información recolectada permite ofrecer una visibilidad 360° del comportamiento crediticio, dentro y fuera de la cartera del otorgante.

¿Qué resuelve?

Detecta deterioro antes de que estalle internamente: Identifica a 1.4 millones de clientes que aún pagan puntualmente a un otorgante pero ya presentan atrasos con otros otorgantes. Esa lectura temprana permite desplegar estrategias de prevención, renegociación o recontacto.

Identifica a 1.4 millones de clientes que aún pagan puntualmente a un otorgante pero ya presentan atrasos con otros otorgantes. Esa lectura temprana permite desplegar estrategias de prevención, renegociación o recontacto. Revela oportunidades de ingreso inmediato: A partir del análisis de 5 millones de clientes, Monitorea identifica entre 40,000 y 120,000 personas con capacidad y comportamiento adecuados para recibir su primera tarjeta, incluso, si hoy solo tienen préstamos personales.

A partir del análisis de 5 millones de clientes, Monitorea identifica entre 40,000 y 120,000 personas con capacidad y comportamiento adecuados para recibir su primera tarjeta, incluso, si hoy solo tienen préstamos personales. Optimiza cobranza y retención: Al mostrar patrones de uso, saturación y señales de estrés financiero, permite actuar antes de que el cliente pierda liquidez o decida migrar a otro otorgante.

Monitorea aporta datos accionables: comportamientos, tendencias y alertas que ayudan a mejorar la cobranza y maximizar la rentabilidad. Es información que convierte el riesgo en decisiones estratégicas.

Cortesía

La presión para los otorgantes es clara; necesitan herramientas que les permitan leer, en tiempo real, la capacidad de endeudamiento y el costo real del crédito.

Una gestión de cartera sólida, que combine transparencia en cobranza, reestructuras, educación financiera y análisis profundo de datos, se está volviendo un diferenciador competitivo, especialmente en segmentos de alto crecimiento.

“Nuestro objetivo es que quienes otorgan crédito recuperen su capital y crezcan en un ecosistema más sano. Monitorea ayuda a que esto suceda”, añade el CEO de Círculo de Crédito. Más información sobre esta solución y sus aplicaciones está disponible en: https://cloud.somoscirculo.com.mx/monitorea